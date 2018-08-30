Lombok Adası bir ayda yaklaşık 2 bin kez sallandı

Endonezya'nın doğusunda bulunan Lombok Adası'nda, 5 Ağustos'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından yaklaşık 2 bin artçı deprem kaydedildi.
Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamaya göre, adada 25 günde bin 973 artçı deprem meydana geldi. 563 kişinin öldüğü depremlerde 7 binden fazla kişi yaralandı.
Endonezya hükümeti, bölgenin tekrar inşa edilmesi için yaklaşık 17 milyon dolar bütçe ayrıldığını açıkladı.
Lombok, 5 Ağustos'ta kaydedilen 7 büyüklüğündeki depremin ardından 19 Ağustos'ta 6,3 ve 6,9 büyüklüklerindeki iki depremle daha sarsılmıştı.
Depremlerde yaklaşık 75 bin ev hasar görürken, 431 bin 436 kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
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