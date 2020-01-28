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"Lonca İş Buluşmaları"nın bu yılki ilk toplantısı gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 23:00 | Son Güncelleme

Lonca İş Buluşmaları Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Küçükateş: - "Cumhurbaşkanımız 'Yerli ve milli" konusunu dile getirdikten sonra biz polisimizin de askerimizin de öğrencinin de memurun da herkesin milli ve yerli olması gerektiğini söyledik. Buradan yola çıkarak esnafın da milli ve yerli olması gerektiğine vurgu yaptık"

İSTANBUL (AA) - Lonca İş Buluşmaları Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Küçükateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yerli ve milli" çağrısını anımsatarak, "Biz polisimizin de askerimizin de öğrencinin de memurun da herkesin milli ve yerli olması gerektiğini söyledik. Buradan yola çıkarak esnafın da milli ve yerli olması gerektiğine vurgu yaptık." dedi.

"Milli ve Yerli Esnaf Platformu" sloganıyla yola çıkan "Lonca İş Buluşmaları"nın 2020'deki ilk toplantısı Bayrampaşa'daki bir otelde gerçekleştirildi.

Aralarında eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Albayraklar Holding Genel Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Salih Bekaroğlu, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin de bulunduğu çok sayıda davetlinin katıldığı buluşmada, ahilik ve lonca konuları değerlendirildi.

Küçükateş "Lonca İş Buluşmaları" hakkında bilgiler verdiği konuşmasında "Cumhurbaşkanımız 'Yerli ve milli" konusunu dile getirdikten sonra biz polisimizin de askerimizin de öğrencinin de memurun da herkesin milli ve yerli olması gerektiğini söyledik. Buradan yola çıkarak esnafın da milli ve yerli olması gerektiğine vurgu yaptık. Bu toplantıların birçoğunu ufak yerlerde yaptık. 2016 Ocak ayında başlayan buluşmalar öyle bir noktaya geldi ki daha başka bir aşamaya geçmemiz gerektiği konusunda geri dönüşler oldu." diye konuştu.

Buluşmalar kapsamında her salı sabahı toplantıların yapıldığını belirten Küçükateş, şöyle devam etti:

"Ahiler her sabah toplantılarını yapıyorlar. Dükkanlarına gitmeden önce bereket dualarını yapıp sonrasında iş yerlerini açıyorlar. İmalat yapanlar da satanlar da aynı şekilde. Biz de ahiler gibi olmalıyız diye düşündük. Bu nedenle 06.30-09.00 saatlerinde toplantılarımızı yapıyoruz. Bu toplantıların uzadığı da oluyor. Buluşmaların her grubunda en fazla 60 kişi olacak. Bu 60 kişiden oluşan grupta aynı meslekten iki üye olmayacaktır. Buluşmalara katılmak için sadece esnaf olmak yeterli. Ticaretle uğraşan herkes bu buluşmalara katılabilir. Katılacak kişilerde din, dil, ırk ve cinsiyet gözetmiyoruz. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun. Ülkesine ve milletine saygılı davranan kişiler olsun. Biz milli ve yerli olmayı da böyle tanımlıyoruz."

Küçükateş, herkesi kucakladıklarını dile getirerek, yerli ve milli olmayı öncelediklerini söyledi.

Etkinlik sonunda Güllüce, Aydıner, Göktaş ve Bolat'ın da aralarında olduğu onur konuklarına "Şeyh-ül Meşayih" belgeleri verildi.

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Eşref Küçükateş Lonca İş Buluşmaları

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