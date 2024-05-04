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  4. Londra bir kez daha Sadık Khan dedi! İktidar partisi üçüncü oldu

Londra bir kez daha Sadık Khan dedi! İktidar partisi üçüncü oldu

04.05.2024 20:04
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İngiltere'de yerel seçimlerde Londra'nın iki dönemdir belediye başkanlığını yapan İşçi Partisi'nin Müslüman adayı Sadık Khan, üçüncü kez seçildi. Sonuçları açıklanan 106 seçim bölgesinde İşçi Partisi elinde tuttuğu belediye sayısını 42'den 50'ye, belediye meclis üyesi sayısını ise 955'ten 1140'a çıkardı.

Londra bir kez daha Sadık Khan dedi! İktidar partisi üçüncü oldu

İngiltere'de yerel seçimlerde Londra'nın iki dönemdir belediye başkanlığını yapan İşçi Partisi'nin Müslüman adayı Sadık Khan, üçüncü kez seçildi.

Ülke genelinde 2 Mayıs'ta 107 belediye için yapılan belediye başkanı, meclis üyesi, polis ve suç komiseri seçimlerinin sonuçları açıklanmaya başlandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'yı iki dönemdir yöneten Pakistan kökenli Khan, geçerli oyların yüzde 43,7'sini alarak mega kenti üçüncü kez yönetmeye hak kazandı.

Khan, 1 milyon 88 binin üzerinde oy alırken, onu 812 bin oyla Muhafazakar Partinin adayı Susan Hall takip etti.

Toplamda 6,2 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu, seçime katılım oranının ise yüzde 40,5 olarak açıklandığı Londra'da, Hall, geçerli oyların yüzde 32,2'sini aldı.

Eski Başbakanlar Theresa May ve Boris Johnson'ın karşısında aday olmasıyla tanınan komedyen Jonathan David Harvey, Londra Belediye Başkanlığı yarışına da katıldı.

Başına giydiği çöp bidonu, süper kahraman kıyafeti ve "Count Binface" takma adını kullanarak aday olan Harvey, 5 adayı geride bırakarak yaklaşık 24 bin oy aldı.

İKTİDAR PARTİSİ ÜÇÜNCÜ OLDU

Sonuçları açıklanan 106 seçim bölgesinde İşçi Partisi elinde tuttuğu belediye sayısını 42'den 50'ye, belediye meclis üyesi sayısını ise 955'ten 1140'a çıkardı.

Ülkede iktidarda bulunan Muhafazakar Parti ise elinde bulundurduğu 16 belediyeden 10'unu kaybetti. Muhafazakarlar, 986 belediye meclis sandalyesinin 473'ünü rakiplerine kaptırdı.

Seçimden Muhafazakar Parti'yi geçerek ikinci çıkan parti ise Liberal Demokratlar (LibDem) oldu. LibDem, sonucu açıklanan 106 seçim bölgesinin 12'sinde birinci parti olurken, belediye meclis üyesi sayısını 417'den 521'e yükseltti.

Manchester Belediyesi'nde başkanlık yarışını İşçi Partili Andy Burnham göğüslerken, Liverpool'da ise sandıktan Steve Rotheram çıktı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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