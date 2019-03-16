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Londra'da müslüman gruba saldırı!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2019 08:58 | Son Güncelleme

Londra'da bir grup, cami önünde bekleyen Müslüman gruba çekiç ve sopalarla saldırdı. Saldırganlar araçla kaçarken, cemaat üyelerinden biri aracın üzerine çıkarak kaçışlarına engel olmaya çalıştı.

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra polisi, başkent Londra'da Cannon Caddesi üzerindeki Ashaadibi Mescidi ve Toplum Merkezi önünde Cuma namazı için bekleyenlere 20'li yaşlarda bir gurubun saldırdığını duyurdu.

Yerel saatle 13.00 civarı gerçekleşen saldırıda, saldırganlar çekiç ve sopalarla gruba saldırdı. İslam karşıtı sloganlar atan ve küfürler yağdıran grup saldırının ardından araçlarına binerek kaçmak istedi. Polisi arayan ve durumu bildiren cemaat ise grubun kaçışına engel olmaya çalıştı. Bir cemaat üyesi aracın üzerine çıktı ancak saldırganlar kaçtı.

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Polis, saldırıya uğrayanlar arasında 27 yaşında bir kişinin başından yaralandığını ve olay yerinden arkadaşları tarafından götürüldüğünü; hastanede tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

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Polis, saldırısı sonrası ırkçı grubun, kendi araçlarına binerek kaçtıklarını; arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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DHA


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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Kudurun köpekler.Elbet sizede sıra gelecek.
BEN YİNEDE MÜSLÜMANLARI SUÇLUYORUM !!!! NE İŞİMİZ VAR BİZİM İNGİLİZLE FRANSIZLA KARDEŞİM BUNLARA SELAM BİLE VERİLMEZ !!!!
istediğiniz kansa, seve seve sizi boğmaya hazırız, it sürüleri..
anlaşılan birileri gizlice savaşı tetikliyor
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