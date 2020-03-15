HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Londra'da yeni doğan bebeğe koronavirüs teşhisi!

Londra'da yeni doğan bebeğe koronavirüs teşhisi!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2020 09:53 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni doğan bir bebeğe koronavirüs teşhisi kondu.

Londra'da yeni doğan bebeğe koronavirüs teşhisi!

İngiltere’de yeni doğan bebek koronavirüsün en genç vakası oldu. Annesine koronavirüs teşhisi konulan yeni doğan bebeğin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Virüsün bebeğe anne karnında mı yoksa doğumda mı bulaştığı ise henüz bilinmiyor. İngiltere’de şu an korona virüs nedeniyle 11 ölü ve 798 vaka bulunuyor.

ÇİN'DEKİ BEBEK SAVAŞI KAZANDI

Çin'in Çongçing kentinde annesinde koronavirüs tespit edilen An An adlı bebek, Korona virüsüne karşı savaşı kazanmıştı. Annenin hamileliğin 35. haftasında yapılan korona virüsü testinde pozitif çıktığı belirtilmiş, bebek sezaryen operasyonla dünyaya gelmişti. Doğumdan sonra kontrol altına alınan ve 350 saatlik tedavinin ardından savaşı kazanmış ve hastaneden taburcu edilmişti.

Öte yandan, Vietnam’da da 2 yaşındaki bir bebeğe koronavirüsü teşhisi konmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
Dünya kabusu yaşıyor! Koronavirüs 3 ülkeye daha sıçradıDünya kabusu yaşıyor! Koronavirüs 3 ülkeye daha sıçradı
Bilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyorBilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyor
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Londra ingiltere

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

Koronavirüse karşı hangi ülke, ne tür önlemler aldı?

Koronavirüse karşı hangi ülke, ne tür önlemler aldı?

Taner Ölmez'le sevişme sahnesine sevgilisi ne dedi?

Taner Ölmez'le sevişme sahnesine sevgilisi ne dedi?

2. Sayfa sunucularına hakaret dolu sözler! 'B.k böcekleri'

2. Sayfa sunucularına hakaret dolu sözler! 'B.k böcekleri'

Hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

Hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

ABD'de ulusal acil durum ilanı

ABD'de ulusal acil durum ilanı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

PornHub'dan koronavirüs kararı! Ücretsiz üyelik verilecek

PornHub'dan koronavirüs kararı! Ücretsiz üyelik verilecek

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Diğer Haberler
ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

Dünya kabusu yaşıyor! Koronavirüs 3 ülkeye daha sıçradı

Dünya kabusu yaşıyor! Koronavirüs 3 ülkeye daha sıçradı

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi koronavirüse yakalandı

İspanya Başbakanı'nın eşi koronavirüse yakalandı

İran'da 4 büyüklüğünde deprem

İran'da 4 büyüklüğünde deprem

Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı koronavirüsü yendi

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1441'e yükseldi

İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1441'e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.