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Londra'daki Abbey Road caddesine ait tabela 37 bin sterline satıldı

05.03.2021 10:09 | Son Güncelleme:
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Londra'daki Abbey Road caddesine ait tabela 37 bin sterline satıldı

İngiltere'nin başkenti Londra’da ünlü kayıt stüdyolarına ev sahipliği yapan ve The Beatles grubunun albüm kapağında yer alan Abbey Road’da bulunan tabela 37 bin sterline (386 bin 48 lira) satıldı.

Tabelanın bin ile 2 bin sterline satılması beklenirken yoğun talep nedeniyle satış fiyatının beklentileri aştığı belirtildi. Dünya’nın birçok ülkesinden teklif alan tabelanın bulunduğu Abbey Road, dünyaca ünlü The Beatles grubunun 1969 yılında yayımladığı albümün ismini de taşıyor.

'İLGİ BENİ ŞOKE ETTİ’

Satış projesini yürüten müzayedeci Catherine Southon satış ile ilgili "Londra’daki sokak tabelalarını satma projesi başından sonuna kadar çok eğlenceliydi ve bu projeye dahil olmak bir onurdu" diye konuştu. Southon aynı zamanda, tabelanın gördüğü ilginin kendisini şoke ettiğini de belirtti.

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