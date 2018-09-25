Londra finans merkezi heyetinden Türkiye ziyareti

City of London'ın belediye başkanı olarak başlıca sorumluluğunun ülke çapında yaklaşık 2 milyon 300 kişiye istihdam sağlayan finans sektörünün elçiliğini yapmak olduğunu anlatan Bowman, "Sadece Londra, 250'den fazla bankaya ev sahipliği yapıyor. Bu sayı dünyadaki herhangi bir başka finans merkezinin üzerindedir. Bu bakımdan Londra, ülkenin, Avrupa’nın ve dünyanın mücevheri niteliğinde. Ben de bu yetkiyle 30 kadar ülkeyi ziyaret ettim, şimdi Türkiye’ye gidiyor olmaktan dolayı da heyecanlıyım." diye konuştu.

LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - İngiltere'nin finans merkezi "City of London"ın Belediye Başkanı Charles Bowman, İngiltere ile Türkiye’nin halihazırda çok güçlü ticari ilişkilere sahip olduğunu belirterek, amacının bu alandaki fırsatları yönlendirip geliştirmek olduğunu söyledi.

Türkiye’ye beraberindeki iş heyetiyle gideceğini belirten Bowman, heyetin odaklanacağı konuların sermaye piyasaları, finans teknolojisi ve hukuku hizmetleri alanları olacağını söyledi.

- "Güçlü ilişki" vurgusu

İngiltere ile Türkiye'nin ticaret hacmi için 2017'de konulan 20 milyar dolarlık hedefin yakalandığı ve geçildiğine dikkati çeken Bowman, “Bunu daha da büyütmek için fırsatlar var. Türkiye ziyaretimin bir nedeni de ikili ilişkilerdeki bu fırsatları yönlendirmek, büyütmek ve geliştirmek.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile yıllar içinde kurulmuş ve gelişmiş güçlü ilişkileri bulunduğuna işaret eden Bowman, “Türkiye’ye ziyaretim, bir tesadüf değil. Bunu göreve gelişimin ilk günlerinde planladık. Türkiye ile halihazırdaki güçlü ilişkimizi daha da güçlendirmek ve genişletmek için bu ziyareti gerçekleştirmeyi heyecanla bekliyorum.” dedi.

İstanbul'un dünyanın önemli finans merkezleri arasına girme hedefiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Bowman, “Türkiye’de büyüyen bir finans teknolojisi sektörü var. Londra olarak bu konuda destek sağlayabilir ve iş birliği yapabiliriz.” diye konuştu.