HABER

(LONDRA) İngiltere Parlamentosu: “ Anlaşma olmadan Avrupa Birliğinden ayrılmayalım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 01:28 | Son Güncelleme

İngiliz parlamentosu, Başbakan Theresa May’in AB ile herhangi bir anlaşmaya varmadan Avrupa Birliği’nden ayrılmamasını öngören teklifi kabul etti.İngiltere’nin en önemli gündem maddelerinden biri olan Brexit görüşmelerinde bugün gerçekleştirilen toplantıda milletvekillerinin tek bir ortak kararı vardı; "Anlaşmasız Avrupa Birliğinden Çıkmayalım."İngiltere Başbakan’ı Theresa May’in güven oyu almasıyla birlikte Parlamentoya sunacağı "B Planı" merak konusu olurken, May sadece Kuzey İrlanda sınırları üzerinde durdu.Bugün gerçekleştilen toplantıda ise 7 farklı konu üzerinde oylama gerçekleştirildi.

İngiliz parlamentosu, Başbakan Theresa May’in AB ile herhangi bir anlaşmaya varmadan Avrupa Birliği’nden ayrılmamasını öngören teklifi kabul etti.
İngiltere’nin en önemli gündem maddelerinden biri olan Brexit görüşmelerinde bugün gerçekleştirilen toplantıda milletvekillerinin tek bir ortak kararı vardı; "Anlaşmasız Avrupa Birliğinden Çıkmayalım."
İngiltere Başbakan’ı Theresa May’in güven oyu almasıyla birlikte Parlamentoya sunacağı "B Planı" merak konusu olurken, May sadece Kuzey İrlanda sınırları üzerinde durdu.
Bugün gerçekleştilen toplantıda ise 7 farklı konu üzerinde oylama gerçekleştirildi. İlk olarak gerçekleştirilen oylamada İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn’nin teklifi değerlendirildi. Corbyn’nin teklifi ise anlaşmasız bir şekilde Brexit’i iptal edip, ikinci bir oylama gerçekleştirilmesi yönünde oldu. Corbyn’in teklifi 298’a karşı 327 oyla reddedildi.
İkinci olarak İskoç Ulusal Partisi ve Galler partisi Plaid Cymru’nun teklifi oylandı. Bu teklif de anlaşmasız Brexit’i seçenek dışı bırakmayı ve AB’den çıkış sürecinin uzatılmasını talep ediyordu. Bu teklif ise 39’a karşı 327 oyla reddedildi.
Üçüncü sırada Muhafazakar Parti milletvekili Dominic Grieve’in teklifi oylandı. Grieve 29 Mart’taki AB’den ayrılık tarihinden önce, 20-26 Mart tarihleri arasında Parlamento’nun Brexit üzerine altı günlük bir oturum gerçekleştirmesini, bunun sonucunda da ikinci bir Brexit oylaması yapılmasını talep etti. Teklif 301’e karşı 321 oyla reddedildi.
Dördüncü olarak İşçi Partisi milletvekili Yvette Cooper’ın teklifi oylamaya sunuldu. Cooper, Eğer Theresa May’in yapıcağı teklifin kabul edilmemesi durumda Brexit’in 29 Martta değil 31 Aralık 2019’a ertelenmesini talep etti. Cooper’ın talebi 298’e karşı 321’le reddedildi.
Beşinci teklif ise İşçi Partili Rachel Reeves’in önerisiydi. Reeves, herhangi bir tarih belirtmeden AB’den Brexit müzakerelerini uzatmayı talep ediyordu. Reeves’in bu önerisi 290’a karşı 322 oyla reddedildi
Muhafazakar Parti Milletvekili Dame Caroline Spelman ve İşçi Partisi Milletvekili Jack Dromey’nin teklifi ise Parlamentoda kabul edilen ilk teklif olurken, Teklif maddesinde Avrupa Birliğinden Ayrılığın kesinlikle anlaşmalı olması yönündeydi.
Oylaması yapılan son teklif ise Muhafazakar Milletvekili Sir Graham Brady’nin backstop yerine alternatif düzenlemeler için AB ile müzakere yapılmasını talep etti. Teklif 301’e karşı 317 oyla kabul edildi.
Başbakan Theresa May’in teklifi isi AB ile herhangi bir anlaşmaya varmadan 29 Mart’ta Avrupa Birliği’nden ayrılmamasını talep ediyor. Teklif 310 olumsuz oy alırken 318 ile kabul edildi. Yapılan bu oylamada Theresa May için siyasi süreç içerisinde stresinin daha da artacağının sinyalini verdi.

PARTNERMetrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'Metrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'
ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.