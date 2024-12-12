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Londra-İstanbul arası mekik dokuyor! Neslihan Yeldan iki ülke arasında fiyat karşılaştırması yaptı! 'Marketler ve kiralar...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.12.2024 10:58
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Şimdilerde Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'ne 'Serap' karakteri ile dahil olan Neslihan Yeldan katıldığı bir davette muhabirlerin sorularını yanıtladı. Oğlu yurt dışında yaşayan Yeldan her fırsatta Londra-İstanbul arası mekik dokuyor. Ünlü oyuncuya Londra'daki fiyatlar soruldu ve iki ülke arasında karşılaştırma yapması istendi. Yeldan'ın açıklamaları kısa sürede gündem oldu.

Londra-İstanbul arası mekik dokuyor! Neslihan Yeldan iki ülke arasında fiyat karşılaştırması yaptı! 'Marketler ve kiralar...'

MYNET DETAY- Tatlı Kaçıklar, Ruhsar, Kiraz Mevsimi, İstanbullu Gelin, Bizim Hikaye, Sen Çal Kapımı, Evlilik Hakkında Her Şey, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Gaddar gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Neslihan Yeldan şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu.

Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç'ın başrollerini paylaştığı dizide Feyza Civelek'in hayat verdiği Nilay karakterinin annesi 'Serap' rolünü üstlenen Neslihan Yeldan bir davette ortaya çıktı.

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Oğlu yurt dışında yaşayan Yeldan bulduğu her fırsatta Londra-İstanbul arası mekik dokuyor. Sık sık oğlunun yanına giden ünlü isimden iki ülke arasında fiyat karşılaştırması yapması istendi.

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FİYAT KARŞILAŞTIRMASI YAPTI

Yeldan'a 'Londra ile Türkiye arasındaki fiyat karşılaştırmanız... Buraya birazcık değinelim mi?' diye soruldu. Ünlü oyuncu ''Marketler orada daha ucuz. Londra'da market daha ucuz olur mu? Ama öyle... Kiralar çok yüksek. Ama bizim sağlık sistemimiz daha iyi, kağıt işleri burada daha iyi, orada daha yavaş. Onların kendilerine göre dezavantajları var bizim avantajlarımız dezavantajlarımız var... İki şehri de çok seviyorum. Burası benim memleketim ama yavrum orada yaşıyor.'' ifadelerini kullandı.

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FİYATLARI TEK TEK GÖSTERMİŞTİ

Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl Londra'nın en pahalı marketinden alışveriş yapmış ve fiyatları tek tek göstermişti. Yeldan; “Fiyatları TL’ye çevirmiyoruz birim olarak bakıyoruz. Enflasyon İngiltere’de %12-13’lere çıktığı için grevler çoğalmış. 5 aydır gelmiyorum, her şeye zam gelmiş. Kiralar da İstanbul gibi çok yüksek… Kokonatlı tuvalet kağıdı £5.80… Kesin bizi kıskanıyorlar ama net. Hissettim yani…” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Neslihan Yeldan Kızılcık Kızılcık Şerbeti
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