"Londra Kitap Fuarı dünya yayıncılığının merkezlerinden biri"

LONDRA (AA) - Londra Kitap Fuarı'ndaki Türkiye standının açılışı, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay'ın katılımıyla yapıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Olympia Sergi Merkezi'ndeki açılışta konuşan Yalçın, etkinliğe katılımdan ötürü büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirterek, "Burası dünyada, yayıncılığın ve kitapçılığın merkezlerinden birisi. Türkiye, böyle önemli uluslararası bir fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla, İstanbul Ticaret Odasıyla burada. Beraberinde birçok yayıncımızı, yayınevimizi, kitabımızı ve yazarımızı temsil ediyor. O yüzden bu fuarda Türkiye bölümünü açmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Yalçın, son yıllarda yayıncılıkta birçok sorun yaşandığın işaret ederek, şunları aktardı:

"Geçen yılın rakamlarına baktığımızda, Türkiyemiz, dünyada yayıncılıkta yaşanan sorunlara rağmen, yayıncılık, tercüme, kitap dağıtımı ve okumada yükseliyor ve iyi gidiyor. Dünyanın yayıncılık, tercüme, dijital çağ ve online satışlarla ilgili problemleri var. Bunların da tartışılacağı bir fuar bu. Ben burada biraz önce ülkemizin standını gezerken, bir kez daha gurur duydum, mutlu oldum, ümitlendim. Hem Türk Kültür, Sanat, Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi (TEDA) projesiyle, tüm dünyada ve İngiltere'de farklı dillerde birçok Türk eserinin yayınlanmasını görmekten hem de başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İTO olmak üzere, yayıncılara verilen desteği görmekten ümitlendim, mutluluk duydum. 2013'te odak ülke olduğumuz bu fuarda, inşallah 2023'te de odak olmayı başarırsak, bunun lobisini yaparsak çok güzel bir yıl olur yayıncılığımız ve kitapseverler adına. Bu çalışmaları şimdiden başlatmış olalım. Burada Türk eserlerinin İngilizce yayınlanması, yabancı dildeki iyi eserlerin Türk okuyucuyla buluşması ve bunların artarak sürmesi, dileğimiz."