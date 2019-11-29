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Londra Köprüsü, silah sesleri sonrası kordon altına alındı

29.11.2019 17:45 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki London Bridge (Londra Köprüsü) polis tarafından kordon altına alındı. Bölgedeki BBC muhabiri John McManus polisin, köprüdeki bir kavga sonrası bölgeye geldiğini ve silah sesleri duyulduğunu bildirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki London Bridge (Londra Köprüsü) polis tarafından kordon altına alındı.

Bölgedeki BBC muhabiri John McManus polisin, köprüdeki bir kavga sonrası bölgeye geldiğini ve silah sesleri duyulduğunu bildirdi.

John McManus, "Londra Köprüsü'nde ilerliyor, güneyden kuzeye geçiyordum. Köprünün diğer tarafında bir kavga çıkmış gibiydi. Birkaç erkek, başka bir erkeğe saldırıyordu" dedi.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise polisin bölgede incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Londra Köprüsü çevresindekilerden, emniyet güçlerinin talimatlarını yerine getirmeleri istendi.

Ayrıntılar geliyor...

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