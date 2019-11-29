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Londra Köprüsü’nde bıçaklı kavga, polis ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2019 18:36 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Londra Köprüsü’nde çıkan bıçaklı kavgaya polis ateş açarak müdahale etti.

İngiltere, (DHA)- İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Londra Köprüsü’nde çıkan bıçaklı kavgaya polis ateş açarak müdahale etti. Olayda, bıçaklı saldırganlardan biri öldürüldü, 5 kişi de yaralandı.
Yerel medyadaki haberlere göre, bir grup bıçaklı saldırgan, Londra Köprüsü’nde bir kişiye saldırdı. Polis ve özel tim olay yerine intikal etti ve bıçaklı saldırganlardan birine ateş açtı. Bıçaklı saldırganın polis tarafından öldürüldüğü bilgisi paylaşılırken, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.
POLİS’TEN, ‘BÖLGEYE YAKLAŞMAYIN’ UYARISI
İngiliz polisi, vatandaşları Londra Köprüsü ve yakınlarına yaklaşmamaları konusunda uyarırken, o yöne giden yollar da trafiğe kapatıldı. Öte yandan, terörle mücadele ekiplerinin de başlatılan incelemede aktif rol oynadıkları belirtildi.
BORİS JOHNSON: OLAYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLİYORUM
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Londra Köprüsü’ndeki olaya ilişkin bilgilendiriliyorum. Tüm polis ve acil servis ekiplerine, hızlı müdahaleleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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