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Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 18:00 | Son Güncelleme

Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı iddiası

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da, Londra Köprüsü'nde meydana gelen bıçaklı saldırda bazı kişilerin yaralandığı, bir kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.

İngiliz Sky News televizyonun haberine göre, yerel saatle 14.00 civarında bıçaklı bir saldırgan köprüde bulunanlardan bazılarını yaraladı. Erkek saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, köprü çevresinde geniş bir bölge de güvenlik çemberine alındı.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, Londra Köprüsü'nde bir olay yaşandığı doğrulandı, ancak ayrıntı verilmedi.

Londra Köprüsü'nde 3 Haziran 2017'de yaşanan bıçaklı terör saldırısında 3'ü saldırgan 11 kişi ölmüştü.

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ingiltere Londra Londra Köprüsü

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