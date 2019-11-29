Londra Köprüsü'ndeki bıçaklı saldırı

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra Köprüsü'nde meydana gelen olayın terör saldırısı olduğunu bildirdi.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"da güvenlik güçleri yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından basına açıklamada bulunan Johnson, saldırgana müdahale eden vatandaşların gösterdiği cesareti övdü.

Johnson, "Polis olayın terör saldırısı olduğunu doğruladı." dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasını sürdürdüğünü belirten Johnson, "Bu olaya karışmış olan herkes bulanacak ve adalet önüne çıkarılacak." diye konuştu.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han da yaptığı açıklamada, saldırgana müdahale eden vatandaşların "nefes kesen bir cesaret" sergilediğini belirterek, "Terör karşısında birlik içinde ve kararlı durmalıyız ve duracağız." ifadesini kullandı.

Han, bu ay başında bir alt kademeye indirilen terör tehdit seviyesinin sürekli gözden geçirildiğini kaydetti.

Öte yandan, olay yeri ve çevresindeki geniş güvenlik önlemlerinin uzun süre devam edeceği, kent genelinde silahlı polis devriyesi sayısının artırılacağı bildirildi.