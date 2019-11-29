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Londra Köprüsü'ndeki bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 21:19 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: - "Polis, olayın terör saldırısı olduğunu doğruladı" - "Bu olaya karışmış olan herkes bulanacak ve adalet önüne çıkarılacak"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra Köprüsü'nde meydana gelen olayın terör saldırısı olduğunu bildirdi.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"da güvenlik güçleri yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından basına açıklamada bulunan Johnson, saldırgana müdahale eden vatandaşların gösterdiği cesareti övdü.

Johnson, "Polis olayın terör saldırısı olduğunu doğruladı." dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasını sürdürdüğünü belirten Johnson, "Bu olaya karışmış olan herkes bulanacak ve adalet önüne çıkarılacak." diye konuştu.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han da yaptığı açıklamada, saldırgana müdahale eden vatandaşların "nefes kesen bir cesaret" sergilediğini belirterek, "Terör karşısında birlik içinde ve kararlı durmalıyız ve duracağız." ifadesini kullandı.

Han, bu ay başında bir alt kademeye indirilen terör tehdit seviyesinin sürekli gözden geçirildiğini kaydetti.

Öte yandan, olay yeri ve çevresindeki geniş güvenlik önlemlerinin uzun süre devam edeceği, kent genelinde silahlı polis devriyesi sayısının artırılacağı bildirildi.

- Sahte patlayıcı taşıyordu

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard Genel Müdür Yardımcısı Neil Basu, yerel saatle 14.00'te ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin vurduğu saldırganın öldüğünü bildirmişti.

Olayı terörle bağlantılı olarak ele aldıklarını belirten Basu ancak saldırganın motivasyonu konusunda kesin bir ifade kullanmaktan kaçınmıştı.

Polis saldırganın sahte olduğu anlaşılan bir patlayıcı cihaz taşıdığını da açıklamıştı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çevredekilerin bir kişiye müdahale etmeye çalıştığı, olay yerine ulaşan polisin bu kişiye ateş ettiği, vurulan kişinin yerde yattığı görülüyor.

Londra Köprüsü'nde 3 Haziran 2017'de yaşanan bıçaklı terör saldırısında 3'ü saldırgan 11 kişi ölmüştü.

İngiliz hükümeti, bu ay ülkedeki terör tehdit seviyesini en yüksek ikinci basamak olan "ciddi"den 3. basamak olan "önemli"ye düşürmüştü. Terör tehdit seviyesi 2017'de meydana gelen terör saldırılarının ardından yükseltilmişti.

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Boris Johnson ingiltere Londra Londra Köprüsü Sadık Han

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