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Londra Köprüsü’ndeki Olayda Yaralılar Var: Bir Şüpheli Gözaltında

29.11.2019 18:22 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Londra Köprüsü’nde silah sesleri duyuldu. Polisin bir bıçaklama vakası ihbarının ardından olay yerine gittiği, bir ya da birden fazla kişinin yaralanmış olabileceği belirtildi. Polisin vurduğu bir şüpheli gözaltında

Londra Köprüsü’ndeki Olayda Yaralılar Var: Bir Şüpheli Gözaltında

İngiltere’de Londra Köprüsü’nde silah sesleri duyuldu. Polisin bir bıçaklama vakası ihbarının ardından olay yerine gittiği, bir ya da birden fazla kişinin yaralanmış olabileceği belirtildi. Bir şüpheli gözaltında.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan 14 saniyelik bir görüntüde üç polis memurunun kaldırımda yerde uzanan bir kişiden uzaklaşırken ve iki polisin de hareket ettiği anlaşılan kişiye silah doğrulttuğu görülüyor.

Polis kaynaklarından yapılan açıklamaya göre bir kişi gözaltında. Bir ya da birkaç kişinin olayda yaralanmış olabileceği belirtiliyor. Olay yerindeki görgü tanıkları silah sesleri duyuduklarını aktarıyor. İngiltere basınına göre silah sesleri bıçaklama olaynın ardından duyuldu.

Londra Köprüsü’nde 2017 yılı Haziran ayında üç saldırgan bir minibüsle yayaların arasına dalmış daha sonra da civardaki insanlara saldırarak sekiz kişinin ölümüne neden olmuştu.

Bu ay başında İngiltere ulusal terör tehdidini “ciddi” kategorisinden en düşük seviye olarak bilinen “önemli” kategorisine indirmişti.

Londra’daki olay, önümüzdeki hafta 4 Aralık’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesine denk geldi.

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