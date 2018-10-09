HABER

Londra metrosunda ırkçı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2018 08:19 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan bir kadının metroda yaptığı açıklamalar dünyada yankı buldu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bir kadının başka bir yolcuya ırkçı söylemlerde bulunduğu yer alıyor.

Londra metrosunda ırkçı saldırı

1 / 10

Londra'da geçtiğimiz cumartesi günü kaydedilen görüntülerde metroda kimliği bilinmeyen bir kadının, yirmi dakika boyunca göçmenlik karşıtı ırkçı sözlerle hakaret ettiği görülüyor.
2 / 10

"Ben İngiliz'im, Britanya İngilizler'indir, şu an bir trendeyim ve burada Britanyalı hiçkimse yok" sözleri ile başlayan video kaydında dış ses, kadına eklemek istediği başka bir şey olup olmadığını soruyor.
3 / 10

Bu sözlerin ardından ırkçı kadın, hakaretler yağdırmaya başlıyor ve "Göçmenler hakkında ne mi düşünüyorum? Büyük Britanya küçük bir ülke ve yeterince göçmen var. Daha fazla göçmen istemiyoruz. Britanya'nın Britanya olmasını istiyoruz" diyerek ırkçı söylemlerine kaldığı yerden devam ediyor.
4 / 10

Facebook'a yüklenen o anlar 445 binden fazla görüntülendi.
5 / 10

Videoyu yükleyen kişi, cumartesi akşamı banliyöde seyahat ettiği sırada, kameraya kaydettiği kadının kendisine baktığını, İngilizce bilip bilmediğini ve Britanyalı olup olmadığını sorduğunu ve yirmi dakika boyunca ırkçı söylemlerle göçmenlere hakaret eden kadının ihbar edilebilmesi için kaydı aldığını not düştü.
6 / 10

Olay İngiltere'de infial yarattı.
7 / 10

Sosyal medyada izlenme rekoru kıran videonun altına yorum yağdı.
8 / 10

9 / 10

10 / 10

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Londra metro ırkçı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Yusuf Namoğlu: Mete Kalkavan, sağlıklı iletişim kuramadığı için o tepkiyi verdi!

Yusuf Namoğlu: Mete Kalkavan, sağlıklı iletişim kuramadığı için o tepkiyi verdi!

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Meksika'da bebek arabasında insan uzuvları taşırken yakalanan çift 20 kadını öldürdüklerini itiraf etti

Meksika'da bebek arabasında insan uzuvları taşırken yakalanan çift 20 kadını öldürdüklerini itiraf etti

Ukrayna'da cephanelik patladı! Binlerce kişi tahliye ediliyor

Ukrayna'da cephanelik patladı! Binlerce kişi tahliye ediliyor

ABD Başkanı Trump özür diledi

ABD Başkanı Trump özür diledi

Milyonlarca litre bira tüketildi (Octoberfest bitti)

Milyonlarca litre bira tüketildi (Octoberfest bitti)

Netflix yüzünden hastanelik oldu!

Netflix yüzünden hastanelik oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.