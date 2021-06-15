Londra Polisi, 34 yıl önceki cinayet soruşturmasında 'başarısızlığı gizlemekle' suçlandı

Londra'da 1987 yılında işlenen faili meçhul Daniel Morgan cinayetinde şehrin polis teşkilatının cinayeti çözmedeki başarızlığını ve kusurlarını kurumsal olarak gizlediği bildirildi.

Şehrin güneydoğusunda bir pub'ın otoparkında baltayla öldürülen Morgan'ın cinayetinin ardından Londro poliis tarafından bir dizi soruşturma yürütüldü, tutuklamalar ve yargılamalar gerçekleşti, ancak cinayetin failleri hala bulunamadı ve kimse bu cinayetten hüküm giymedi.

Süreci araştırmak için kurulan bağımsız bir heyet hazırladığı raporda, polisin olayı araştırırken "kurumsal olarak yozlaşmış" olduğunu açıkladı.

Raporda polisin halkı ve Morgan'ın ailesini yanlış yönlendirdiği ve 2013'te kurulan bağımsız heyetin çalışmalarını da geciktirdiği ifade edildi.

Heyet, Morgan'ın ailesinin adalet sağlanamaması sebebiyle büyük bir acı yaşadığını da aktardı.

Raporda, teşkilatın Morgan'ın ailesi ve halka bir özür borçlu olduğu sonucuna varıldı. Heyet, veri sistemine ve hassas bilgilere erişimi başta reddetmesi nedeniyle o dönem Komiser Yardımcısı olan Londra Emniyet Müdürü Dame Cressida Dick'i de eleştirdi.