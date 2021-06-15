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Londra Polisi, 34 yıl önceki cinayet soruşturmasında 'başarısızlığı gizlemekle' suçlandı

15.06.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra'da 1987 yılında işlenen ancak faili bulunamayan Daniel Morgan cinayetinde şehrin polis teşkilatının cinayeti çözmedeki başarısızlığını ve kusurlarını kurumsal olarak gizlediği bildirildi.

Londra Polisi, 34 yıl önceki cinayet soruşturmasında 'başarısızlığı gizlemekle' suçlandı

Londra'da 1987 yılında işlenen faili meçhul Daniel Morgan cinayetinde şehrin polis teşkilatının cinayeti çözmedeki başarızlığını ve kusurlarını kurumsal olarak gizlediği bildirildi.

Şehrin güneydoğusunda bir pub'ın otoparkında baltayla öldürülen Morgan'ın cinayetinin ardından Londro poliis tarafından bir dizi soruşturma yürütüldü, tutuklamalar ve yargılamalar gerçekleşti, ancak cinayetin failleri hala bulunamadı ve kimse bu cinayetten hüküm giymedi.

Süreci araştırmak için kurulan bağımsız bir heyet hazırladığı raporda, polisin olayı araştırırken "kurumsal olarak yozlaşmış" olduğunu açıkladı.

Raporda polisin halkı ve Morgan'ın ailesini yanlış yönlendirdiği ve 2013'te kurulan bağımsız heyetin çalışmalarını da geciktirdiği ifade edildi.

Heyet, Morgan'ın ailesinin adalet sağlanamaması sebebiyle büyük bir acı yaşadığını da aktardı.

Raporda, teşkilatın Morgan'ın ailesi ve halka bir özür borçlu olduğu sonucuna varıldı. Heyet, veri sistemine ve hassas bilgilere erişimi başta reddetmesi nedeniyle o dönem Komiser Yardımcısı olan Londra Emniyet Müdürü Dame Cressida Dick'i de eleştirdi.

Morgan'ın kardeşi Alistair Morgan ise, bu rapor doğrultusunda Cressida Dick'in sahip olduğu makamın "kesinlikle yeniden düşünülmesi gerektiğini" söyledi.

Morgan'ın ailesi, avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada heyetin kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Morgan'ın kardeşi Alistair Morgan

İçişleri Bakanı Priti Patel, raporun "endişe verici" olduğunu ve teşkilatın davranışlarının cinayetin çözülmesini engellediğini ifade etti.

Teşkilat ise yaptığı açıklamada, "Daniel'in öldürülmesinden kimsenin hüküm giymemiş olmasından derin üzüntü duyuyoruz. Adaleti aramaktan vazgeçmedik" dedi.

Söz konusu yozlaşmayı kabul eden Londra polisi "Bunun soruşturmanın başarısızlığında önemli bir faktör olduğunu kabul ediyoruz. Bu, ailenin çektiği acıyı daha da artırdı ve bunun için özür dileriz" dedi ve daha sonra ayrıntılı başka bir açıklamanın daha yapılacağını söyledi.

Heyet üyeleri Nuala O'Loan, Silvia Casale ve Samuel Pollock bir basın açıklaması ile hazırladıkları raporu duyurdu

Tüm bunlara ek olarak heyet, raporunda suç mahalinin aranmamasını ve adli tıp standartlarını da eleştirdi.

37 yaşındaki Morgan, güney Londra'da yaşayan özel bir dedektifti. Öldürüldüğü sırada evliydi ve iki çocuğu vardı.

10 Mart 1987'de Morgan, Güney Londra'da Sydenham'daki Golden Lion isimli bir pub'ın otoparkında kafasına bir balta geçirilmiş vaziyette bulundu.

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