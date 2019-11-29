Londra Polisi: ‘Bu Bir Terör Olayı’

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, olayın hemen ardından yaptığı açıklamada "Olayla ilgili düzenli olarak güncel bilgileri alıyorum. Polis ve acil durum ekiplerine olaya anında müdahale ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Olayda birden fazla kişinin bıçaklı saldırıda yaralandığı belirtilmişti. Londra Emniyeti yetkilisi ise basın toplşantısında herhangi bir sayı vermedi. Olay yerinin bir süre daha güvenlik çemberi içinde kalacağını söyleyen yetkili basın toplantısında soru almadı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın olayla ilgili bilgilendirmek üzere başbakanlık konutuna doğru yola çıktı.

Şüphelinin üzerinde patlayıcı bir düzeneğin olabileceği bilgisinin gelmesinin ardından uzman ekibin olay yerine gittiğini belirtti. Neil Basu, şüphelinin üzerinde bulunan düzeneğin sahte olduğunu düşündüklerini söyledi.

Londra Emniyeti Terörle Mücadele Birimi Komiseri Neil Basu olayla ilgili düzenlediği kısa basın toplantısında, şüphelinin vurulduğunu ve olay yerinde öldüğünü söyledi.

İngiltere’de Londra Köprüsü'nde yaşanan olaya ilişkin ayrıntıların bir kısmı netleşti. Londra Emniyeti Terörle Mücadele Birimi Komiseri düzenlediği basın toplantısında olayı terör saldırısı olarak niteledi.

Londra Belediye Başkanı: “Münferit bir olay gibi görünüyor”

Londra Belediye Başkanı Sadık Han da terör saldırısının ardından açıklama yaptı. "Olayda ciddi şekilde yaralananlar var. Halk nefes kesen bir kahramanlık sergiledi. Münferit bir olay gibi görünüyor. Aranan başka bir şüpheli yok. Terör karşısında kararlıyız, bölünmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu ay başında İngiltere ulusal terör tehdidini “ciddi” kategorisinden en düşük seviye olarak bilinen “önemli” kategorisine indirmişti.

Londra Belediye Başkanı, terör tehdidi seviyesinin yeniden yükseltilip yükseltilmeyeceğine ilişkin soruya da “Durumu sürekli değerlendirmeye devam edeceğiz” yanıtını verdi.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan 14 saniyelik olaya ilişkin bir görüntüde üç polis memurunun kaldırımda yerde uzanan bir kişiden uzaklaşırken ve iki polisin de hareket ettiği anlaşılan kişiye silah doğrulttuğu görülüyor.

Londra Köprüsü’nde 2017 yılı Haziran ayında üç saldırgan bir minibüsle yayaların arasına dalmış daha sonra da civardaki insanlara saldırarak sekiz kişinin ölümüne neden olmuştu.

Londra’da yetkililerin terör saldırısı olarak nitelediği olay, önümüzdeki hafta 4 Aralık’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesine denk geldi.

