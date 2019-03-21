HABER

Londra polisi cuma namazında camileri korumaya devam edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 19:51 | Son Güncelleme

Londra Polisi yetkililerinden Mark McEwan: - "Müslümanlara, arttırılan devriyeler, düzenli temas ve güvenlik tavsiyeleri ile güvence sağlanıyor. Bu yaklaşım, yerel halkın endişelerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yarın ve gelecek hafta boyunca devam edecek"

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da polisin Yeni Zelanda'daki terör saldırısından sonra camilerin korunmasına yönelik aldığı önlemlerin, özellikle yarınki cuma namazı ve ilerleyen günlerde devam edeceği bildirildi.

Londra polisi yetkililerinden Mark McEwan, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından yerel halkla yakın iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

McEwan, "Müslümanlara, arttırılan devriyeler, düzenli temas ve güvenlik tavsiyeleri ile güvence sağlanıyor. Bu yaklaşım, yerel halkın endişelerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yarın ve gelecek hafta boyunca devam edecek." ifadelerini kullandı.

Önlemlerde cuma namazı ve Yeni Zelanda'daki saldırılara ilişkin anma törenlerinin özellikle dikkate alındığını vurgulayan McEwan, "Christchurch'teki korkunç olayları İngiltere ile ilişkilendiren bir istihbarat bulunmasa da bazı kişilerin endişeli olacağını ve kendilerini savunmasız hissedeceğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamanın, Londra'nın yaklaşık 200 kilometre kuzeyindeki Birmingham kentinde 5 camiye balyozla saldırı düzenlenmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Londra polisi, geçen hafta yaşanan terör saldırısının ardından kentteki camilerin önünde güvenliği artırmış ve devriyeleri sıklaştırmıştı.

Buna rağmen, geçen hafta cuma namazı sırasında iki aşırı sağcı, cemaatten bir kişiye çekiçle saldırmış ve ertesi gün de aşırı sağcı bir kişi 19 yaşındaki bir genci bıçaklamıştı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, geçen hafta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla Brenton Tarrant tarafından iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
Bakan Soylu: Bu seçim fire verme değil, güç verme seçimidirBakan Soylu: Bu seçim fire verme değil, güç verme seçimidir
Gündoğdu Meydanı'nda nevruz kutlamasıGündoğdu Meydanı'nda nevruz kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cami ingiltere Londra polis terör saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Akıllı telefon fiyatlarında büyük indirim

Akıllı telefon fiyatlarında büyük indirim

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil kontrol altına alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Hepsi kamyon kasasından çıktı

Hepsi kamyon kasasından çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.