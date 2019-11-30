Londra Saldırganı Terör Suçundan Hapis Yatmış

Saldırgan Usman Khan’la ilgili şimdiye kadar bilinenler şöyle sıralanıyor:

Olay yeri hala polis kordonunda olmasına rağmen görevliler olayla ilgili başka bir şüphelinin daha peşinde olmadıklarını ama sokağa tedbir amaçlı fazladan ekip çıkardıklarını açıkladı.

Khan'ın terör suçundan hapis yattıktan sonra geçen yıl şartlı salıverildiğinin ortaya çıkması üzerine şimdi ülkede mahkumların şartlı salıverilmesini düzenleyen yasalar tartışılıyor. Seçim çalışmalarını yarıda bırakıp olay yerine gelen Başbakan Boris Johnson, şartlı salıvermenin terör mahkumlarında işe yaramadığının bu vakayla kanıtlandığını söyledi.

İngiltere şartlı salıverilen eski bir terör mahkumunun yarattığı dehşetin şokunu atlatmaya çalışıyor. Üzerinde bomba süsü verilmiş yelekle polis tarafından olay yerinde öldürülen 28 yaşındaki Usman Khan, Londra Köprüsü'nde etraftakilere bıçakla saldırarak iki kişiyi öldürdü, üç kişiyi de yaraladı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.

-2012’de 20 yaşındayken Londra Borsası’na bombalı saldırı planlayan terör zanlıları arasındaydı. Suçu sabit görülüp 16 yıl hapse mahkum edildi.

-2018’de cezaevinden elektronik kelepçeyle şartlı salıverildi.

-Cambridge Üniversitesi’nin mahkumların rehabilitasyonu programına alındı. 29 Kasım’da Londra Köprüsü’nün yakınındaki Fishmongers adlı binada, kendi gibi mahkumlara konuşma yapmak için seçilenler arasında olduğu söylendi.

-Konferansa saldırı için hazırlık yapıp gittiği anlaşıldı. Yanında bıçaklar getirdi, üzerine sahte düzenek bantladı. Saldırıya bıçaklarla o binada başladı.

-Öldürdüğü kişilerden biri üniversitenin rehabilitasyon programında görevli 25 yaşındaki Jack Meritt’ti.

-Londra Köprüsü'ne doğru kaçtığında kendisine Londralılar engel olmaya çalıştı. Bu kişiler arasında duvar süsü bir balina boynuzu kullanarak Usman Khan’ı durdurmaya çalışan biri de vardı.

-Araç yangın söndürücüsünü saldırgana doğru püskürten bir başkası da saldırganla mücadele edenler arasındaydı.

-Videoda görünen bir üçüncü kişi ise teröriste çıplak elle müdahale etti.