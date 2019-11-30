Londra saldırganının 'terör' hükümlüsü olduğu ortaya çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Cuma günü ölümlü saldırıyı düzenleyen kişinin, "terör" suçundan hüküm giydiği ve geçen yıl cezaevinden şartlı tahliye edildiği ortaya çıktı. Saldırının bir "terör vakası" olduğu açıklayan polis, saldırıyı düzenleyenin kimliğini 28 yaşındaki Usman Khan olarak belirledi. Saldırganın Şubat 2012'de Londra Menkul Kıymetler Borsası'na yönelik bombalı eylem planındaki rolü nedeniyle 16 yıl hapis cezası aldığı, geçen yıl tahliye edildiği, tahliye şartları kapsamında elektronik kelepçe sistemiyle takip edildiği kaydedildi. Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Neil Basu yaptığı yazılı açıklamada, "Aralık 2018'de cezaevinden şartlı tahliye edildi ve tabi ki, soruşturmanın önemli bir kısmı bu saldırıyı nasıl düzenlediğine yoğunlaşıyor" dedi. Neil Basu, "Soruşturmanın erken aşamalarında olsak da, şu anda saldırıyla ilgili aranan başka bir şüpheli yok" dedi. Yetkililerin, Khan'ın yaşadığı, ülkenin ortasında yer alan Staffordshire'daki bir adreste arama yaptığı öğrenildi. Neil Basu saldırganın üzerinde "sahte patlayıcı süsü verilmiş düzenek" olduğunu kaydetmişti.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1200477164451311616 Cuma günü kentin merkezindeki Londra Köprüsü'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Khan, önce yoldan geçenler tarafından zapt edildi, ardından polis tarafından vurularak öldürüldü. Basu, saldırının, yerel saatle 13:58'de Londra Köprüsü'nün kuzey ucundaki Fishmongers Hall isimli binada, Cambridge Üniversitesi'nin mahkûmların rehabilitasyonu ile ilgili düzenlediği konferansta başladığı, ardından köprüde devam ettiği ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı. Zanlı da, çok sayıda öğrenci ve eski mahkûmun bulunduğu etkinliğe katılanlar arasındaydı. Londra polisi, halkı bölgeden uzak durmaya ve soruşturmaya yardımcı olabilecek herhangi bir bilgisi olanları kendileriyle iletişime geçmeye çağırıyor. İngiltere Sağlık Hizmetleri (NHS) Başkanı Simon Stevens, yaralılardan birinin durumunun kritik ancak stabil olduğunu, diğer bir kişinin hayati tehlikeyi atlattığını açıkladı. Stevens, üçüncü kişinin hafif yaralandığını söyledi.

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick Cuma günü, hayatını kaybedenlerin ya da yaralananların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Ülkede 'terör' suçu mahkûmlarının erken tahliyesi ile ilgili tartışma başladı Siyasiler saldırganı zapt etmeye çalışan vatandaşlara teşekkür ederken, ülkede "terör" suçlarından hüküm giyenlerin erken şartlı tahliye edilmesiyle ilgili tartışma da başladı. Cobra adı verilen hükümetin acil durum komitesini toplayan Başbakan Boris Johnson, "Ciddi ve şiddet içerikli eylemler düzenleyen mahkûmların erken tahliye edilmesine uzun zamandır karşı çıktığını" söyledi. Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı ve İçişleri Bakan Yardımcısı Brandon Lewis BBC'ye yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili sruşturmanın ardından, tahliye edilen mahkûmların, şartlı tahliye koşullarının gözden geçirilmesi sözünü verdi. Ulusal Terörle Mücadele Güvenlik Ofisi'nin eski şefi Chris Philips, rehabilite olmamış cihatçıların topluma salındığı konusunda yıllardır uyarılarda bulunduğunu söyledi. 'Balina dişini kaptı ve dışarıya koştu' Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ise, saldırgana müdahale eden vatandaşların "olağanüstü bir kahramanlık sergilediğini" söyledi ve onlara teşekkür etti.