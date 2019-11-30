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Londra şüphelisi eski mahkûm çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.11.2019 12:26 | Son Güncelleme

İngiltere başkenti Londra'daki bıçaklı saldırının şüphelisinin, terörden hüküm giymiş eski bir mahkûm olduğu açıklandı.

Londra şüphelisi eski mahkûm çıktı

İngiliz polisi, Londra Köprüsü üzerinde iki kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü olayın şüphelisinin kimliğini açıkladı.

Polisin yaptığı açıklamada, olay yerinde öldürülen 28 yaşındaki Usman K.'nin, 2012 yılında terör suçundan hüküm giydiği ve Aralık 2018'de şartlı tahliyeyle hapisten çıktığı belirtildi.

Açıklamaya göre şüpheli 2012'de, El Kaide'den ilham alan ve Londra Borsası dâhil bazı hedeflere yönelik bombalı saldırı planı yapan bir terörist grubun diğer sekiz üyesiyle birlikte ceza aldı. Pakistan'da "terör eğitimi" almak gibi planlar yaptığı gerekçesiyle de suçlu bulunan şüpheli, çarptırıldığı sekiz yıllık hapis cezasının dolmasına kısa bir süre kala cezaevinden çıktı.

Usman K.'nin polis tarafından vurularak öldürüldüğü Cuma günkü saldırıda, üç kişi de yaralanmıştı.

Akıllara 2017 yılında sekiz kişinin öldürüldüğü Londra Köprüsü saldırısını getiren bu olay, İngiltere'de 12 Aralık'ta düzenlenecek erken seçimlere iki haftadan az bir süre kala gerçekleşti. 2017'deki saldırı da benzer şekilde, erken seçimlerinden beş gün önce düzenlenmişti.

İngiltere'de dünkü saldırı sonrası ara verilen seçim kampanyasına bugün yeniden başlandı.

DW,AFP,rtr/CÖ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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