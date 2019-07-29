Londra Tahran'ın tanker takası önerisini reddetti

Açıklamada, "Ona karşılık bunu verelim, olmayacak" denildi.İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İran'ın karşılıklı olarak el konan petrol tankerlerini takas önerisini reddettiklerini açıkladı. Raab, BBC televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Ona karşılık bunu verelim, olmayacak" diye konuştu. "Bu bir takas konusu değildir" diyen Raab, "Bu, uluslararası hukukla ilgili ve uluslararası hukuk sisteminin kurallarına bağlı kalınmasıyla ilgili ve bizim ısrarcı olduğumuz husus da bu" dedi.

Raab, Sky News'a yaptığı açıklamada da, İran'ın uluslararası toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olarak kabul edilmesi için yasalara uyması gerektiğini söyledi. Raab bunun da Tahran'ın alıkoyduğu İngiltere bandıralı tankeri serbest bırakması anlamına geldiğini belirtti.

İran ile İngiltere arasındaki tanker krizi 4 Temmuz'da İngiltere'nin Suriye'ye yönelik ambargoyu ihlal ettiği gerekçesiyle "Grace 1" adlı bir İran tankerine Cebelitarık'ta el koymasıyla başladı. Tahran da buna yanıt olarak 19 Temmuz tarihinde İngiltere bandıralı "Stena Impero" petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koydu.