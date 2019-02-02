Londra: Türk Gencinin Cinayete Kurban Gittiği Semt Tedirgin

17 yaşındaki bir Türk gencini bıçaklı çete cinayetine kurban veren Londra’nın kuzey semtlerinden Islington hala yasta. Cinayetle ilgili tutuklamalar da devam ediyor.

İngiltere’de uluslararası alanda da dikkat çeken bıçaklı terörün bu yıl beşinci kurbanı bir Türk oldu. Nedim Bilgin’in saldırıya uğradığı yer çiçeklerle ve mumlarla süslenmiş. Arkadaşları ona yazdığı bir kaç satırla üzüntülerini ifade ediyor.

Lise öğrencisi Bilgin bisikletiyle dolaştığı mahallede, geçen Salı “rambo” bıçaklı bir grubun saldırısına uğradı. Yerel gazeteler cinayeti çeteler arası mücadele olarak yansıtıyor. İngiliz basını Nedim Bilgin’in yasadışı silah taşıma, kavga ve tehdit suçlarından sabıkası olduğuna dikkat çekiyor. Şartlı tahliye kurallarını da ihlal ettiği bildirilen Nedim Bilgin, gençlik merkezine gitmemiş, görüşmemesi gereken dört arkadaşıyla görüşmüş ve esrar taşırken de yakalanmış.

Yerel Türkçe gazetelerse baba Nusret Bilgin’e atfen, “Oğlumu çetelerden kurtaramadım” manşetine yer veriyor. 28 yıl önce daha iyi yaşam umuduyla İngiltere’ye gelen aile devlet yardımıyla ayakta.

Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ise, arzu ettikleri durumda yaslı aileye Türkiye’ye dönme konusunda yardım önerdi.

Son olarak birinci ve ikinci derece cinayet şüphesiyle 18 ve 22 yaşında iki genç tutuklanmıştı.

