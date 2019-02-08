Londra Üniversitesi’nin Tahir Elçi Raporunda Polislere Suçlama

Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturmada ilerleme sağlanamaması üzerine Diyarbakır Barosu, Londra Üniversitesi’ne bağlı Adli Mimarlık Bölümünden yardım istedi. Eldeki delilleri inceleyen uzmanlar, olayla ilgili bir animasyon hazırladı. Görüntüleri inceleyen uzmanlar olay yerinde 40 ayrı atış tespit etti. Yapılan detaylı incelemelerin ardından hazırlanan raporda Elçi’yi öldüren kurşunun çıkma ihtimali olan üç silah tespit edildi.
Bu silahların polislere ait olduğu belirtilen raporda şu görüşlere yer verildi:
“- Tahir Elçi 28 Kasım 2015 tarihinde, saat yaklaşık 10:55’te, 7 saniye 12 karelik (7:12) bir süre diliminde tek bir mermiyle vurularak öldürülmüştür.
- PKK mensuplarından ikisi de öldürücü atışı yapmamış görünmektedir.
- Araştırmaya konu olan zaman aralığında yapılan bütün atışların benzer ses profilleri vardır. Bu süre içinde kayda değer derecede uzak bir mesafeden uzun namlulu bir silahın ateşlendiğine dair herhangi bir işitsel delil yoktur.
- Üç polis memurunun (A, C ve D) Elçi’ye yönelik doğrudan bir ateş hattı vardır ve silahlarını birden çok kere ateşledikleri görülmektedir. Aralarında polis memuru C, Elçi’ye yönelik açık ve engelsiz bir ateş hattıyla silahını ateşleyen tek memurdur.
-Araştırma olay yerindeki polis memurlarından kesin olarak hangisinin Elçi’nin ölümünden sorumlu olduğunu tespit etmemekle birlikte, kuvvetli suç şüphesi altında olan polis memurlarını saptamıştır. Öldürücü atışın Elçi’yi vurma kastıyla yapılmış olup olmadığının saptanması araştırmanın kapsamı dışındadır.”
Her hafta Tahir Elçi için Adliye önünde yapılan eylemin ardından rapor, avukatlara ve gazetecilere açıklandı. Toplantıda söz alan Baro Başkanı Cihan Aydın, raporun işaret ettiği üç polisin bulunarak soruşturma kapsamına alınmasını istedi. Aydın, “Çalışma şuna işaret; bu çalışma somut olarak tamamen bilimsel bir çalışmadır. Görüntüler, ses analizleri, keşifler bir bütün olarak değerlendirilmiş ve Elçi’yi kimin ya da kimlerin öldürdüğü üzerinde araştırma yapılmıştır. Var olan sonuç, 3 polis memurunun kuvvetli suç şüphesi altında olduğuna işaret ediliyor. Raporun en can alıcı kısmı bu. Bilimsel veriler kullanılarak bu sonuca varıldı. Bir an önce bu polis memurlarının şüpheli olarak çağrılıp ifadelerinin alınması ve elde edilecek diğer delillerle birlikte bu kişi veya kişilerle ilgili bir tutuklama kararı verilmesi ve bu soruşturmanın daha özenli olarak yürütülmesi gerekir” dedi. Aydın, savcılığın raporun İngilizcesini istemesine de tepki gösterdi.
Baro bünyesinde kurulan Tahir Elçi Komisyonu üyesi Av. Barış Yavuz, üç polisin ifadelerinin şüpheli olarak alınması gerektiğini söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Yavuz, “Dosyada hiçbir fail yoktu. Faillerin araştırılmasına yönelik bir çalışma söz konusu değildi. Şu an Tahir Elçi’nin bulunduğu yöne doğru doğrudan atış yaptığı görülen üç kişi var. Bu üç kişinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması gerekiyor. Bunu 14 Aralık’ta savcılığa sunduk. Eğer şüpheli olarak ifadeleri alınırsa CMK anlamında diğer birçok unsur araştırılabilecek. Tanık olduğu zaman hiçbir şey araştırmazsınız” diye konuştu.
Avukat Neşet Girasun ise raporun değerlendirilmesi halinde soruşturmanın ivme kazanacağı görüşünde. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Girasun,” Talepler Diyarbakır savcılığına sunuldu. Artık olması gerekiyor çünkü şu üç polisin, şüpheli sıfatıyla ifade vermesi gerekiyor. Bu şekilde ifadeleri alındıktan sonra bir yol alınacağını ve soruşturmanın ivme kazanacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.
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