Londra Üniversitesi’nin Tahir Elçi Raporunda Polislere Suçlama

Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturmada ilerleme sağlanamaması üzerine Diyarbakır Barosu, Londra Üniversitesi’ne bağlı Adli Mimarlık Bölümünden yardım istedi. Eldeki delilleri inceleyen uzmanlar, olayla ilgili bir animasyon hazırladı. Görüntüleri inceleyen uzmanlar olay yerinde 40 ayrı atış tespit etti. Yapılan detaylı incelemelerin ardından hazırlanan raporda Elçi’yi öldüren kurşunun çıkma ihtimali olan üç silah tespit edildi.

Bu silahların polislere ait olduğu belirtilen raporda şu görüşlere yer verildi:

“- Tahir Elçi 28 Kasım 2015 tarihinde, saat yaklaşık 10:55’te, 7 saniye 12 karelik (7:12) bir süre diliminde tek bir mermiyle vurularak öldürülmüştür.

- PKK mensuplarından ikisi de öldürücü atışı yapmamış görünmektedir.

- Araştırmaya konu olan zaman aralığında yapılan bütün atışların benzer ses profilleri vardır. Bu süre içinde kayda değer derecede uzak bir mesafeden uzun namlulu bir silahın ateşlendiğine dair herhangi bir işitsel delil yoktur.

- Üç polis memurunun (A, C ve D) Elçi’ye yönelik doğrudan bir ateş hattı vardır ve silahlarını birden çok kere ateşledikleri görülmektedir. Aralarında polis memuru C, Elçi’ye yönelik açık ve engelsiz bir ateş hattıyla silahını ateşleyen tek memurdur.