Londra Üniversitesi’nin Tahir Elçi Raporunda Polislere Suçlama

- Üç polis memurunun (A, C ve D) Elçi’ye yönelik doğrudan bir ateş hattı vardır ve silahlarını birden çok kere ateşledikleri görülmektedir. Aralarında polis memuru C, Elçi’ye yönelik açık ve engelsiz bir ateş hattıyla silahını ateşleyen tek memurdur.

-Araştırma olay yerindeki polis memurlarından kesin olarak hangisinin Elçi’nin ölümünden sorumlu olduğunu tespit etmemekle birlikte, kuvvetli suç şüphesi altında olan polis memurlarını saptamıştır. Öldürücü atışın Elçi’yi vurma kastıyla yapılmış olup olmadığının saptanması araştırmanın kapsamı dışındadır.”

Her hafta Tahir Elçi için Adliye önünde yapılan eylemin ardından rapor, avukatlara ve gazetecilere açıklandı. Toplantıda söz alan Baro Başkanı Cihan Aydın, raporun işaret ettiği üç polisin bulunarak soruşturma kapsamına alınmasını istedi. Aydın, “Çalışma şuna işaret; bu çalışma somut olarak tamamen bilimsel bir çalışmadır. Görüntüler, ses analizleri, keşifler bir bütün olarak değerlendirilmiş ve Elçi’yi kimin ya da kimlerin öldürdüğü üzerinde araştırma yapılmıştır. Var olan sonuç, 3 polis memurunun kuvvetli suç şüphesi altında olduğuna işaret ediliyor. Raporun en can alıcı kısmı bu. Bilimsel veriler kullanılarak bu sonuca varıldı. Bir an önce bu polis memurlarının şüpheli olarak çağrılıp ifadelerinin alınması ve elde edilecek diğer delillerle birlikte bu kişi veya kişilerle ilgili bir tutuklama kararı verilmesi ve bu soruşturmanın daha özenli olarak yürütülmesi gerekir” dedi. Aydın, savcılığın raporun İngilizcesini istemesine de tepki gösterdi.