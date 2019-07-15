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Londra ve İstanbul'da eş zamanlı "15 Temmuz" koreografisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 19:21 | Son Güncelleme

Koreograf ve grup lideri Pınar Ataer: - "Koreografi, 15 Temmuz gecesinde her şeye rağmen insanların tek bayrak altında toplanmasını anlatıyor"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Londra ve İstanbul'da eş zamanlı "15 Temmuz" koreografi anma gösterisi gerçekleştirildi.

Sultanahmet Meydanı'nda yapılan gösteri, İstanbul saatiyle 18.00, Londra saatiyle 16.00'da aynı anda başladı.

15 Temmuz anısına tasarlanan koreografi anma gösterisinde, 50 Türk ve 50 İngiliz olmak üzere 100 performans sanatçısı görev aldı.

Koreografide, 15 Temmuz'da Türk milletinin nasıl birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde olduğunu sembolize eden bir hikaye yer aldı. Gösterinin başında herkes gündelik yaşamına devam ederken birden hayat durdu, bu durum darbe girişiminin ilk haber alındığı anı simgeledi.

Gösteride ayrıca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yaralananlara vatandaşların yardım etmeye çalışması ve birbirini tanımayan insanların bu konuda gösterdiği dayanışma da canlandırıldı.

Dayanışma içindeki insanların tek bir vücut olup darbe girişimine karşı mücadele ettikten sonra zafer elde edip Türk bayrağını dalgalandırdığı anlar, vatandaşlar tarafından gözyaşları içinde izlendi.

Hazırlık çalışmaları 2 ay boyunca İstanbul ve Londra'da eş zamanlı olarak süren gösterinin müzikleri de bugüne özel bestelendi.

- "Kahramanca mücadele eden Türk milleti anlatıldı"

Koreograf ve grup lideri Pınar Ataer, yaptığı açıklamada, grubun projeyi meşakkatli bir süreçten geçerek hazırladığını belirterek, "En başından itibaren çok güzel bir ekiple çalıştım. Bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.

Gösteride, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde kahramanca mücadele eden Türk milletinin anlatıldığını dile getiren Ataer, "Koreografi, 15 Temmuz gecesinde, her şeye rağmen insanların tek bayrak altında toplanmasını anlatıyor. Gösteride insanların durduğu an ise zamanın durduğu anı temsil ediyor." diye konuştu.

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15 Temmuz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı istanbul Londra

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