İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Londra ve İstanbul'da eş zamanlı "15 Temmuz" koreografi anma gösterisi gerçekleştirildi.

Sultanahmet Meydanı'nda yapılan gösteri, İstanbul saatiyle 18.00, Londra saatiyle 16.00'da aynı anda başladı.

15 Temmuz anısına tasarlanan koreografi anma gösterisinde, 50 Türk ve 50 İngiliz olmak üzere 100 performans sanatçısı görev aldı.

Koreografide, 15 Temmuz'da Türk milletinin nasıl birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde olduğunu sembolize eden bir hikaye yer aldı. Gösterinin başında herkes gündelik yaşamına devam ederken birden hayat durdu, bu durum darbe girişiminin ilk haber alındığı anı simgeledi.

Gösteride ayrıca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yaralananlara vatandaşların yardım etmeye çalışması ve birbirini tanımayan insanların bu konuda gösterdiği dayanışma da canlandırıldı.

Dayanışma içindeki insanların tek bir vücut olup darbe girişimine karşı mücadele ettikten sonra zafer elde edip Türk bayrağını dalgalandırdığı anlar, vatandaşlar tarafından gözyaşları içinde izlendi.