Londra yeni yıla muhteşem havai fişek gösterisiyle girdi

Yeni yıl kutlamalarının merkezi yine İngiltere’nin başkenti Londra oldu. Avrupa’nın en büyük havai fişek gösterisine şahit olmak için 100 binden fazla insan, London Eye dönme dolabının etrafında toplandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yeni yıl etkinlikleri, dünyanın dört bir yanından gelen insanlar nedeniyle 7 farklı dilde organize edildi. Dünyanın birçok ülkesinden Londra’ya akın eden insanlar, konserlerin, akrobasi şovlarının ve havai fişek gösterilerinin tadını çıkardı. 1 yıldır restorasyonda olan Big Ben saat kulesi, yılbaşına tekrar aydınlatıldı. Dünyanın en büyük dönme dolaplarından olan London Eye’a yerleştirilen 8 ton havai fişek, geri sayımın bitmesiyle ateşlenerek unutulmaz bir görsel şölen oluşturdu. Avrupa’nın bugüne kadar yapılmış en büyük havai fişek gösterisini izlemek için 100 binden fazla insanın London Eye’ın etrafında toplandığı belirtildi.

Almanya’dan kutlamalara katılmak için Londra’ya gelen Alina, “Herkesin yeni yılını kutluyorum, bu etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Umarım herkes 2019’a mutlu girer” dedi.

Geri sayımın ardından “Londra açık” sloganıyla yapılan etkinlikler hakkında konuşan Belediye Başkanı Sadık Khan, 7 dilde yeni yıl mesajı vererek, Londra şehrinin sabaha kadar uyanık olacağını söyledi.