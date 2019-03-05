HABER

Londra'da 3 paketten patlayıcı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 20:36 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra’da iki havalimanı ile bir metro istasyonu yakınında bulunan şüpheli paketlerde el yapımı patlayıcı tespit edildi

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra’da iki havalimanı ile bir metro istasyonu yakınında bulunan 3 şüpheli pakette el yapımı patlayıcılar tespit edildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, bugün Londra’nın Heathrow ve City havalimanları ile Waterloo metro istasyonu yakınında bulunan 3 pakette el yapımı patlayıcılar tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, her üç paketin de açılması durumunda küçük birer yangına yol açma kapasitesinde olduğu kaydedildi.

Beyaz zarflar içinde bulunan patlayıcıların birbiriyle ilişkili olduklarının değerlendirildiği ifade edilen polis açıklamasında, fail veya faillerin amacıyla ilgili yorum yapılmadı.

Polis müdahalesi sırasında havalimanları ile metro istasyonundaki seferlerde aksama yaşanmadı.

İngiltere’de 2017'de meydana gelen 5 terör saldırısında 36 kişi hayatını kaybetmişti.

PARTNER Ameliyatla kadın olan trans birey tekrar erkek oldu! İşte son hali Ameliyatla kadın olan trans birey tekrar erkek oldu! İşte son hali
Binalı Yıldırım, kadın seçmenlerle bir araya geldiBinalı Yıldırım, kadın seçmenlerle bir araya geldi
Sultangazi'de çatı yangını; binada mahsur kalanlar kurtarıldıSultangazi'de çatı yangını; binada mahsur kalanlar kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
City Havalimanı Heathrow Havalimanı ingiltere Londra Waterloo

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de eğlence mekanlarında izinsiz çalışan 20 kadına gözaltı

Eğlence mekanlarına baskın! 20 kişiye gözaltı

Bakan Kurum'dan TOKİ'nin 50 bin sosyal konutuyla ilgili açıklama

Bakan Kurum'dan TOKİ'nin 50 bin sosyal konutuyla ilgili açıklama

İstanbul'da, 874 metre uzunluğunda kavşak viyadüğü yapılıyor

Dev proje! Yüzde 70'i tamamlandı

İzmir'de köpeği otomobilin arkasına bağlayıp, kilometrelerce sürüklediler

Bunun adı vahşet! Yürek sızlatan görüntü

Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Bakan Varank: CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Tekirdağ'da cinsel istismar iddiası

Mide bulandıran olay! Henüz 15 yaşında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.