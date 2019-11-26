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Londra'da 32 bin sterlin yıllık brüt maaşla köpek bakıcısı ilanı

26.11.2019 17:42 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en lüks semtlerinden biri olan Kensington'da yaşayan bir çift, yılda 32 bin sterlin (Yaklaşık 236 bin TL) maaşa golden retriever cinsi köpeklerine bakıcı bulmak için bir internet sitesine ilan verdi. Bu durumda işe alınacak kişi ayda yaklaşık net 2 bin 100 sterlin (Yaklaşık 15 bin 500 TL) kazanacak.

Londra'da 32 bin sterlin yıllık brüt maaşla köpek bakıcısı ilanı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en lüks semtlerinden Kensington'da yaşayan bir çift, yılda 32 bin sterlin (Yaklaşık 236 bin TL) maaşa Golden Retriever cinsi köpeklerine bakıcı bulmak için bir internet sitesine ilan verdi. Bu durumda işe alınacak kişi ayda yaklaşık net 2 bin 100 sterlin (Yaklaşık 15 bin 500 TL) kazanacak.

İlanda, 6 katlı evde yaşadıklarını ve sürekli seyahat ettikleri için köpeklerine tam zamanlı bir bakıcı aradığını belirten çiftin hayvan bakıcısından bekledikleri özellikler şöyle:

  • Köpekleri tutkuyla sevmek
  • Hayvan bakımında deneyim sahibi olmak
  • Ev bakımında tecrübesi olmak
  • Yemek yapmayı bilmek (avantaj sayılacak)
  • Sportif ve aktif olmak
  • Çalışkan ve güvenilir olmak

Bakıcının sorumlulukları

İş insanları olduğunu söyleyen çiftin ilanına göre yıllık 30-32 bin sterlin (Yaklaşık 221 bin-236 bin TL) ücret ödenecek bakıcının sorumlulukları ise şöyle:

  • Günlük ev bakımını üstlenmek
  • Köpekleri sabah ve akşam kısa süreli yürüyüşe çıkarmak
  • Gerekmesi halinde çamaşır yıkamak
  • İhtiyaç duyulması halinde hafif vegan akşam yemekleri yapmak
  • Market alışverişi yapmak
  • Misafirleri karşılamak, telefonları cevaplamak
  • Gerekmesi durumunda evin genel bakımıyla ilgilenmek
  • Köpeklerin veteriner randevularını almak, sigortalarını yaptırmak
  • Her şeyi en yüksek standartta yapmak
  • Köpek kuaförüyle ilgilenmek
  • Evin genel idaresini üstlenmek

Çalışma saatleri

İlana göre işe alınacak kişi Pazartesi-Cuma çalışacak. Aynı evde kalacak. Gerekmesi durumunda ara sıra hafta sonları da çalışabilecek.

İngiltere'de yıllık asgari ücret 15 bin 670 sterlin.

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