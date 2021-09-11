Londra'da Aşı ve Karantina Karşıtlarından Eylem

İngiltere’de Temmuz’dan bu yana maske ve sosyal mesafe kurallarının sona erdirilmesine rağmen, karantina karşıtları itirazlarını sürdürüyor.

Aşı ve maske karşıtları hafta sonu Telegram adlı mesajlaşma uygulaması üzerinden bir insan zinciri oluşturarak aşıya karşı tavır alma planı örgütledi.

Thames nehrinin üzerindeki Westminster köprüsünün, İngiliz Parlamentosu ayağından başlayan zinciri, Londra’da kent boyunca uzatmaya niyetlenseler de gelenler 250 metrelik köprünün diğer yakasına dahi ulaşamadı.

Protestonun hedef aldığı İngiliz hükümetinin hafta içi planları ise farklı.

Boris Johnson’un kış aylarında salgında olası bir artışı önlemek için yaptığı acil eylem planı bu hafta parlamentoda oylanacak.

Plan hükümetin karantina yetkilerini, 6 ay daha uzatmayı hedefliyor.

İngiliz sağlık hizmetleri NHS’in “zor bir kış olacak” öngörüsünü de planına gerekçe gösteren Johnson, İngiliz halkına temkinli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

NHS, bu sonbahar ve kış Corona virüsünün yanı sıra olağanüstü bir grip salgını için hazırlık yapıldığını bildirdi.

Johnson, Downing Sokağı’ndaki basın toplantısında, bu kış yükselmesi öngörülen vaka sayılarını ‘üçlü darbe’ planıyla azaltmayı planladığını anlattı.

İlk haftasını geride bırakan yeni öğretim yılının Ekim ayındaki ilk planlı bir haftalık ara tatili iki haftaya uzatılıp karantinaya dönüştürülebilir ve eğer vakalar artmışsa, hükümete göre ‘yangın söndürme’ benzeri bir etkiyle azaltılabilir.

Yaşlılara ve 12-15 yaş arası çocuklara aşı yapılma planı da gelecek hafta karara bağlanacak tedbirler arasında.

Hükümet sözcüsü, ekonomiye zarar verecek tam kapanmaya karşı tavrın altını çizdi ancak acil bir durumda eldeki seçeneğin daha sert tedbirler olduğunu da hatırlattı.

Hükümetin yolunu çizen acil durumlar bilim kurulu SAGE ve aşı-bağışıklık ortak komitesi JCVI, 50 yaş üstüne üçüncü doz aşı planının, değerlendirme aşamasında olduğunu açıkladı.

İngiltere’de aşıyı bulan ekibin direktörü Sarah Gilbert’da göre, her 50 yaş üstü kişiye üçüncü doz yapılmasına gerek yok. Çok yaşlılar ve zayıf bünyelilerle, 16 yaş altı çocuklar bu konuda JCVI’nin merceği altında.

Hafta içi tüm bunlarla birlikte özellikle gece hayatında konuşulan aşı pasaportu konusunun karara bağlanması bekleniyor.

