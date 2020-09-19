Londra'da Aşı ve Maske Karşıtlarına Polis Müdahalesi

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi Corona virüsüyle mücadele için hayata geçirilen yeni tedbirleri protesto etmek için sokaktaydı. Aşı, maske ve diğer kısıtlamalara karşı olduğunu belirten göstericiler, Londra'daki Trafalgar Meydanını doldurdu. Ellerinde, kısıtlamaların bir zulüm ve Corona virüsü salgınının planlı olduğunu iddia eden pankart ve dövizlerle birlikte meydanda slogan attılar. Grup, aşı çalışmaları ve bulduğu test cihazıyla adı gündemde olan Imperial Üniversitesi'ni ‘halk düşmanı’ ilan etti.

Öfkeli kalabalığın dağılma çağrısına uymaması üzerine İngiliz polisi müdahale etti. Göstericiler arasında polisle doğrudan çatışanlar gözaltına alındı. Saatler ilerledikçe meydana sevk edilen polis sayısı arttı. Atlı polisler öfkeli kalabalığın önüne konuşlandırıldı. Eylem başladıktan dört saat sonra, kurulu sahnedeki konuşmalar polisin müdahalesiyle kesildi ve organizatörler arasında direnenler gözaltına alındı. Kasklı ve bellerinde copla kolkola zincir olan polis alandaki kalabalığı dağıtırken, öfkeli eylemcilerin su şişesi fırlattığı gözlendi.

İngiltere'de Aşı karşıtları, Corona virüs hastalığının düzmece olduğunu, tarama takip sistemleriyle hayatlarının izlendiğini iddia ediyor ve maske takmayı reddediyor.

