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Londra’da aşırı sağcılar polisle çatıştı

14.06.2020 13:14 | Son Güncelleme

Londra’daki karşı gösteride aşırı sağcıların polise şişe ve sis bombası atması üzerine polis göstericilere müdahalede bulundu.

Londra’da aşırı sağcılar polisle çatıştı

Londra ve Paris'te düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilere de binlerce kişi katıldı.ABD’de George Floyd’un polis şiddeti sonucu öldürülmesi üzerine ırkçılığı protesto için dünyanın birçok kentinde Cumartesi günü yine protesto gösterileri düzenlendi.

İngiltere’nin başkenti Londra'da ırkçılık karşıtı protesto gösterisinin yanı sıra aşırı sağcılar tarafından da karşı gösteri düzenlendi. Parlamento Meydanı ve çevresinde toplanan aşırı sağcı gruplar ile polis arasında çatışma çıktı. İngiliz medyasına yansıyan görüntülerde, bazı göstericilerin polis memurlarına saldırdığı, şişe, teneke kutu ve sis bombası fırlattığı ve "İngiltere” diye bağırdığı görülüyor. Polis yetkilileri, gösterilerde 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını, altı polis memurunun hafif yaralandığını bildirdi.

Irkçılığı ve polis şiddetini protesto eden göstericilerle aşırı sağcı gruplar arasında çatışma çıkmasını önlemek için polis, iki gösteriyi birbirinden farklı yerlere yönlendirdi.

Aşırı sağcıların parlamento binası çevresindeki büst ve heykelleri olası saldırılardan "korumak” istediği belirtildi. Londra'da birçok heykel ırkçılık karşıtı protestoculara karşı önlem olarak koruma altına alınmıştı.

Başbakan Boris Johnson, şiddeti kınayarak, "ırkçı taşkınlığın sokaklarımızda yeri yok” ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Priti Patel da, polise karşı şiddete müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Ayrıca, göstericilerin koronavirüs tedbirlerine uymamaları da tepkiyle karşılandı.

Paris ve Lyon'daki gösterilere polis müdahalesi

Fransa'da da aralarında başkent Paris'in de bulunduğu birçok büyük kentte Cumartesi günü ırkçılık ve polis şiddetini protesto için gösteriler düzenlendi. Paris'te siyah genç Adama Traore'nin 2016 yılında polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesini protesto için düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Lyon'daki gösteriye ise polisin verdiği bilgilere göre yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Marsilya, Montpellier ve Bordeaux'da da gösteriler düzenlendi.

Paris ve Lyon'daki gösteriler sırasında göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı, her iki kentte de polis göz yaşartıcı gazla göstericilere müdahalede bulundu.

Avustralya'da koronavirüs nedeniyle yapılan uyarılara rağmen, birçok kentte ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlendi. İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen gösteriye ise yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Gösteride, "Siyahların Hayatı Değerlidir” (Black Lives Matter) ve "Irkçılık da Küresel Bir Salgın” yazılı pankartlar dikkati çekti.

AFP,dpa/JD,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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