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Londra’da Bebek Kıyafeti Fuarı

03.03.2019 22:36 | Son Güncelleme

Bu bahar yeni bir kraliyet bebeği beklenen İngiltere’de bu hafta sonu bebek alışverişiyle geçti. Anne babalar ya da yeni adaylar, üç gün süren fuarda doğum sonrası bebeklerine gerekecek ürünlerin alışverişini yaptı

Bu bahar yeni bir kraliyet bebeği beklenen İngiltere’de bu hafta sonu bebek alışverişiyle geçti. Anne babalar ya da yeni adaylar, üç gün süren fuarda doğum sonrası bebeklerine gerekecek ürünlerin alışverişini yaptı.

London Exel adlı fuar merkezinde akla gelen her bebek ürününün bulunabildiği standlara 70 bin kişinin uğradığı tahmin ediliyor.

Gazeteler, Prens Harry ve Amerikalı dizi oyuncusu Meghan Markle’ın doğacak bebeğinin İngiltere bebek ekonomisine yapacağı katkının tahminlerinden bahseden haberlere yer veriyor.

1 Milyar 250 milyon Sterlinlik katkı

Perakende satış araştırma merkezinin tahminlerine göre, Nisan sonu Mayıs başı doğması beklenen bebek, sektörü canlandıracak. Kraliyet ailesini örnek alacak başka anne baba adayları 1 milyar 250 milyon Sterlin daha fazla harcayacak. Fotoğraf çekiminden partilere, kılık kıyafetten mama alışverişine her kalem harcamada artış gerçekleşecek.

Bir bebeğin dünyaya merhaba demesi ayda 500 Sterlin

Çocuk yoksulluğu karşı hareket grubunun yaptığı araştırma, İngiltere’de 0-2 yaş çocuklara ayda 500 Sterlin para harcandığına işaret etmişti. Bu harcamanın içindeki kalemler, 25 Sterlin bebek bezi, 180 çocuk arabası, karyola v.b, 250 Sterlin kıyafet, 45 Sterlin ise beslenme ve biberon gibi araç gereçlere harcanıyor.

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