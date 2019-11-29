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Londra’da bıçaklı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2019 19:52 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen bıçaklı saldırının ardından soruşturmayı sürdüren polis, olayın "terör bağlantılı olabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Londra’da bıçaklı saldırı

Saldırgan polis tarafından öldürüldü.İngiltere’nin başkenti Londra'nın merkezindeki Londra Köprüsü'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Alman haber ajansı dpa, olayda yaralananların sayısını sekiz olarak duyururken, İngiliz polisi saldırganın emniyet güçleri tarafından vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Londra polisi tarafından açıklamada, "Bir kişinin polis tarafından vurulduğu" belirtildi. Açıklamada, "Londra Köprüsü üzerinde yaşanan olaya ilişkin belirsizlik sürüyor. Önlem olarak olayı terör bağlantılıymış gibi değerlendiriyoruz" denildi.

Polis daha önceki paylaşımlarında da bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı ve çok sayıda insanın yaralandığı bilgisini paylaştı, ancak yaralı sayısı vermedi.

İngiliz medyasına yansıyan haberlerde de, yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen olayda silah seslerinin duyulduğu ve bir kişinin polis tarafından vurulduğu aktarıldı.

Olayın ardından köprü ve çevresinin giriş-çıkışlara kapatıldığı belirtildi. Londra Köprüsü, kent ulaşımındaki önemli noktalar arasında bulunuyor.

2017 yılında Londra Köprüsü üzerinde minibüsle düzenlenen terör saldırısında üç kişi aracın altında kalarak, yakınındaki Borough Pazarı'nda da beş kişi teröristler tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Polisler, söz konusu üç saldırganı da silahla vurarak öldürmüştü.

DW,dpa / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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