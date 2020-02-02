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Londra’da bıçaklı terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 19:19 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen bıçaklı saldırıda, saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü, birçok kişi ise yaralandı.İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneyinde bulunan Streatham High Road’ta bıçaklı saldırı düzenlendi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen bıçaklı saldırıda, saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü, birçok kişi ise yaralandı.
İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneyinde bulunan Streatham High Road’ta bıçaklı saldırı düzenlendi. Birçok kişinin bıçaklanmasının ardından, saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Metropolitan polisi, saldırının terör bağlantısı olduğunu sosyal medya üzerinden “Bir adam polis memurunca vuruldu. Çok sayıda insanın bıçaklandığı düşünülüyor. Koşulların değerlendirilmesi sonucu olayın terörist saldırısı olduğu kesinleşti” ifadeleriyle duyurdu.

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