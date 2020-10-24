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Londra’da binlerce kişi korona virüs kısıtlamalarını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 20:49 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da hükümetin korona virüs salgınına karşı aldığı kısıtlamalar binlerce kişi tarafından protesto edildi.İngiltere’de Covid-19 vaka sayılarının hızla artması nedeniyle hükümetin virüsün yayılmasına karşı uygulamaya koyduğu yerel kısıtlamalar başkent Londra’da binlerce kişi tarafından protesto edildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da hükümetin korona virüs salgınına karşı aldığı kısıtlamalar binlerce kişi tarafından protesto edildi.

İngiltere’de Covid-19 vaka sayılarının hızla artması nedeniyle hükümetin virüsün yayılmasına karşı uygulamaya koyduğu yerel kısıtlamalar başkent Londra’da binlerce kişi tarafından protesto edildi. Yerel kısıtlamaların adaletsiz olduğuna yönelik tepkilerini gösteren protestocular, ülkenin dört bir yanından Londra’ya gelerek hükümetin korona virüs önlemlerine karşı dördüncü kitlesel protestosunu gerçekleştirdi.

Protestocular, başkentteki Hyde Park’ta bulunan Speakers Corner’da öğle saatlerinde toplanarak Oxford Street’te yürüdü. Gösterinin organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, yürürlükte olan korona virüs düzenlemelerinin "orantılı ve uygun olmadığı" ve "yarardan çok zarara yol açtığı" belirtildi. Organizatörler, hükümet tarafından alınan önlemlerin etkisinin çok fazla olduğunu ve "özgürlükleri kısıtladığını" ifade etti. Göstericilerin, protestolar sırasında sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.

Londra polisi dün yaptığı açıklamada, Londra’da düzenlenecek protestolar için uyarıda bulunmuş, polis memurlarının talimatlarını görmezden gelenlerin ve başkalarına virüs bulaştırma riski olan kişilerin yönetmelikler doğrultusunda yaptırımlara tabi tutulacağını belirtmişti. Gösteriye katılanlara seslenen polis, "Kendinizi ve başkalarını korumak için insanlara büyük toplantılara katılmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" demişti.

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