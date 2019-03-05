Londra’da Bombalı Paket Alarmı

İngiltere’nin başkenti Londra’da Heathrow Havalanı, London City Havaalanı ve Waterloo tren istasyonunda patlayıcı içeren üç büyük zarf ele geçirildi. Sky News televizyonuna göre paketlerin üzerinde İrlanda pulu olduğu belirtildi. İrlanda polisi de soruşturmada İngiliz terörle mücadele birimleriyle ortak çalışıyor.

Bombalardan biri patlayınca Heathrow Havaalanı’nın ofis binalarından birinde ufak çaplı yangına neden oldu. Üç noktaya gönderilen paketler kimseye zarar vermedi.

Sky News, Paketlerin en az ikisinde İrlanda pulu bulunduğunu bildirdi. Londra polisiyse bu bilgiyle ilgili yorum yapmayı reddetti.

