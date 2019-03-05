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Londra’da bombalı paket alarmı

05.03.2019 22:41 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da, iki havalimanı ile bir tren istasyonunda içinde bomba düzeneği olan, İrlanda damgalı çok sayıda paket ele geçirildi.

Londra’da bombalı paket alarmı

İngiltere’nin başkenti Londra’da, iki havalimanı ile bir tren istasyonunda ele geçirilen, bomba düzenekli çok sayıda paket güvenlik güçlerini alarma geçirdi. İngiliz polisinin anti terör birimi tarafından başlatılan soruşturmada, bulunan paketlerin birbiriyle bağlantılı olduğu üzerinde duruluyor. İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard tarafından yapılan açıklamada, London City ve Heathrow havalimanları ile Waterloo tren istasyonunda bulunan İrlanda damgalı zarfların içinde ufak sarı plastik poşetler içinde patlayıcı maddeye rastlandığı ve bu maddenin küçük çaplı yangınlar çıkarabilecek kapasitede olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca paketler nedeniyle herhangi bir yaralanma vakasının yaşanmadığı da bildirildi.

Paketlerden biri alev aldı

Patlayıcı madde içeren paketlerin kim ya da kimler tarafından, ne sebeple bırakıldığı konusunda güvenlik güçlerinin elinde henüz bir bilgi bulunmuyor. Heathrow Havalimanı’nda, A4 ebatındaki paketlerden birinin, bir havaalanı görevlisi tarafından açılması esnasında zarfın alev aldığı ve olayın yaşandığı binadaki insanların tahliye edildiği bildirildi. Londra City Havalimanı ile Waterloo İstasyonu’ndaki paketler ise sorunsuz bir şekilde etkisiz hale getirildi. City Havalimanı’nda da bir yapı tedbir amaçlı boşaltılırken, Waterloo İstasyonu’nun belli bir bölümüne giriş çıkışlar yasaklandı.

dpa,AFP / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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