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Londra'da Brexit istifası

15.11.2018 13:02 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık'ta Brüksel ile varılan Brexit anlaşmasına kabinenin verdiği onay istifa getirdi.

Ülkenin Brexit Bakanı Dominic Raab istifa ettiğini açıkladı.Avrupa Birliği'nden ayrılmak için Brüksel ve Londra arasında varılan taslak anlaşmaya kabine tarafından onay verilmesinden bir gün sonra Birleşik Krallık'ta Brexit Bakanı olarak görev yapan Dominic Raab istifa kararı aldı. Raab, Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı anlaşmayı protesto için koltuğunu bıraktı.

Raab, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "AB ile anlaşmamızda yer alan koşulları vicdanı rahat bir şekilde desteklemem mümkün değil" diyerek May'e sunduğu istifa mektubunu paylaştı.

Raab mektubunda kararına gerekçe olarak iki noktayı gösterdi. Raab, Kuzey İrlanda konusundaki önerilerin Birleşik Krallık'ın bütünlüğüne tehdit oluşturduğunu ve AB ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması imzalanana dek geçerli olacak mekanizmanın süresiz olmasının AB'ye Birleşik Krallık'ın birlikten ayrılmasını engelleyecek veto hakkı sağladığını savundu.

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkış sürecine ilişkin taslak anlaşma, dün May'in kabinesi tarafından onaylanmıştı. May, yaklaşık beş saat süren kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 585 sayfalık anlaşma taslağının onaylanmasını, "tüm Birleşik Krallık'ın çıkarlarına en uygun karar" olarak tanımlamıştı.

Daha fazlasını okumak için: Brexit anlaşması İngiltere kabinesinden geçti

18 ay süren pazarlıkların ardından hazırlanan taslak metin, taraflar arasındaki ilişkiye dair yeni bir anlaşma yapılana dek AB ve Birleşik Krallık arasında geçici olarak "tek bir gümrük bölgesi" kurulmasını öngörüyor. AB içerisindeki Birleşik Krallık, Birleşik Krallık içerisindeki AB vatandaşlarının haklarının korunacağı belirtiliyor.

Anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için Birleşik Krallık parlamentosu ve AB ülkeleri tarafından da onaylanması gerekiyor. Avam Kamarası'nda yapılacak ilk oylamanın 18 Aralık'ta yapılabileceği belirtiliyor. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da Avrupalı liderlerin anlaşmayı onaylayacağı zirvenin 25 Kasım'da yapılacağını açıklamıştı.

Birleşik Krallık'ta 2016 yılının Haziran ayında yapılan referandumda halkın yüzde 52'si Avrupa Birliği'nden ayrılma kararına destek vermişti. 46 milyondan fazla seçmenin oy verdiği referanduma katılım yüzde 72 seviyesinde gerçekleşmişti.

DW,rtr/ÖA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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