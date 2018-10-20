Londra’da Brexit Karşıtı 700 Bin Kişi Sokaklara Döküldü

İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılık kararını net bir şekilde uygulamaya koyamayınca AB’de kalma yanlıları başkent Londra’da büyük bir gösteri düzenledi. Gösteri, Brexit görüşmelerinde taraflar arası pazarlıkların çıkmaza girmesini izliyor.

Londra’da Hyde Parkı yakınındaki eylemi düzenleyenler, öğlen toplanan 100 bin kadar göstericinin sayısının saatler sonra 700 bine ulaştığını bildirdi.

İyi organize edilmiş bir etkinlikle karnavala dönüşen eylemde göstericiler ellerinde sert siyasi mesajlar içeren pankartlarla, şarkılar, danslar eşliğinde yürüdü. Polis varlığı çok fazla göze çarpmazken Parlamento meydanına doğru yürüyüşün her noktası, canlandırmalı, tiyatrolu, kuklalı yaratıcı protestolara da sahne oldu.

Twitterda #PeoplesVote diye adlandırılan eyleme katılanlar Brexit pazarlıklarında son aşamanın kendilerine sorulması, yani yeni bir referandumla kendi geleceklerini tayin etme hakkı istedi.

Haziran 2016’da yapılan Brexit referandumunda yüzde 48’e karşı 52 Avrupa Birliği’nden ayrılık yönünde karar çıkmıştı. Theresa May hükümeti, ayrılık sürecini pürüzsüz bir şekilde yürütme görevini üstlenirken, yeni referandum çağrılarını reddediyor. Hükümet referandumun yenilenmesini demokratik iradeye saygısızlık olarak görüyor. Ancak bugün Londra’daki gösteriye katılanlar, kendi geleceklerinin söz konusu olduğunu savundu.

Resmi ayrılık tarihi 19 Mart 2019 olarak belirlendi. Ancak şimdiden ülke ekonomisi yavaşladı. Belirsizlik, iş ve para kayıplarına yol açıyor. Hükümet bölünmüş durumda. İngiltere’ye bağlı Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti’ni ayıran fiziksel sınır kalkınca gelen huzur, şimdi uzaktan göz kırpan bir tehdit haline geldi. Avrupa Birliği de sert tavrına rağmen İngiltere’nin ayrılmasını istemiyor.

