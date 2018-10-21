Londra’da Brexit karşıtı gösteri

Göstericiler, ülkenin AB’den ayrılmasına ilişkin ikinci bir referandum yapılmasını talep ediyor.İngiltere’nin başkenti Londra'da Cumartesi günü Brexit karşıtı bir gösteri düzenlendi. Beklenenin üzerinde katılımın olduğu gösteriye yaklaşık 600 bin kişi katıldı. Gösteri, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına ilişkin olarak ikinci bir referandum yapılmasını talep eden "Halkın Oyu” (People's Vote) adlı girişimin çağrısıyla düzenlendi. "Halkın Oyu” hazırlanacak Brexit anlaşmasının son halinin İngilizlerin onayına sunulmasını talep ediyor.

Londra'da Hyde Park’tan parlamento binasına kadar yapılan yürüyüşte göstericilerin ellerinde AB bayrakları ile muhafazakâr Başbakan Theresa May’i eleştiren, Brexit karşıtı sloganların yazılı olduğu pankartlar vardı. Gösteriye Londra dışından gelenlerin yanı sıra iktidar partisinden AB yanlısı milletvekilleri ile Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan da katıldı. İşçi Partili Khan, gösteriyi "demokrasimizde tarihi bir an” sözleriyle nitelendirdi. Gösteriye, 2016 yılında yapılan Brexit referandumunda reşit olmadıkları için oy kullanamayan çok sayıda gencin de katıldığı gözlemlendi.