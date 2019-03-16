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Londra’da cami önündeki Müslümanlara saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 09:57 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da cami önündeki Müslümanlar saldırıya uğradı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da cami önündeki Müslümanlar saldırıya uğradı. Olayın görüntüleri ise yeni ortaya çıktı.
Yeni Zelanda’da dün iki camiye gerçekleştirilen ve 49 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının hemen ardından İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğu kesiminde de 20 yaşlarında üç kişi yerel saatle 13.00 sıralarında cami önündeki Müslümanlara “Müslümanlar terörist” diye bağırarak saldırdı. İslam karşıtı sloganlar atan saldırganlar daha sonra araçlarına binerek kaçmaya çalıştı. Bir kişi, aracının önünü çıkarak saldırganların kaçmasını önlemek istedi ancak başarısız oldu.
Polis 27 yaşında Asya kökenli bir kişinin saldırıda başından yaralandığını açıkladı. Yaralı genç arkadaşları tarafından tedavi olmak üzere hastaneye götürüldü. Görgü şahitleri iki saldırganın cuma namazı için bekleyen cemaate teröristler diye haykırdığını söyledi.
Polis yaptığı açıklamada "Biri silahlı, birinin elinde balyoz diğer bir kişinin elinde ise sopa olan 3 kişinin mavi bir otomobilden çıkarak cami önünde bekleyen Müslüman cemaate saldığı haberi alındı" dedi. Polisin gelmeden önce saldırganların arabalarına binerek olay yerinden ayrıldığı belirtildi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin 20 yaşlarında beyaz tenli olduğu ve aracı arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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