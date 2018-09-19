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Londra'da cami önündeki yayalara araçlı saldırıya soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 14:28 | Son Güncelleme

İngiliz polisi Londra'da dün gece bir aracın cami önündeki yayalara çarpmasıyla ilgili soruşturma başlattı

LONDRA (AA) - İngiliz polisi Londra'da dün gece bir aracın cami önünde duran yayalara çarpmasıyla ilgili "nefret suçu" kapsamında soruşturma başlattı.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'dan yapılan açıklamada, Londra'nın kuzeybatısındaki bir Şii camisi önündeki yayalara çarpan bir otomobilin 3 kişiyi yaraladığı belirtildi.

Görgü tanıklarının araçtaki 3'ü erkek 4 kişinin camiye yaklaşarak İslam karşıtı sözler söyledikleri aktarılırken, çevredekilerin tepkileri üzerine şüphelilerin olay yerinden ayrılırken araçlarıyla 3 kişiye çarptığı kaydedildi.

Dün gece yerel saatle 00.20'de gerçekleşen olayda 2 kişinin hafif yaralandığı, bacağından ağır yaralanan bir kişinin de hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Polis, olayın "nefret suçu" kapsamında soruşturulduğunu ve şüphelilerin aranmasına başlandığını açıkladı.

Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park'ta geçen yıl haziran ayında meydana gelen benzer bir saldırıda 51 yaşındaki bir Müslüman hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakalanan aşırı sağcı saldırgan Darren Osborne 43 yıl hapse mahkum edilmişti.

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ingiltere İngliz polisi islamofobi Londra nefret cuçu Scotland Yard

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