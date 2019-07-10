Riyad'ın cinayete ilişkin sorumluluğunu reddettiğine işaret eden Callamard, "Suudi Arabistan bir devlet olarak kurbanın ailesi ve Türkiye'den özür dilemeyi reddetti." diye konuştu.

Callamard, yaptığı konuşmada cinayetin işleniş şekline dikkati çekerek, "Kaşıkçı'nın Suudi devlet imkanlarını kullanan Suudi devleti ajanları tarafından öldürüldüğü dışında bir sonuç yok. Dolayısıyla Kaşıkçı'nın öldürülmesi bir devlet cinayeti." dedi.

Uluslararası Af Örgütünde yapılan panele BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Washington Post Uluslararası Görüş Sayfası Editörü Karen Attiah ve Suudi Arabistanlı insan hakları aktivisti Yahya Assiri katıldı.

LONDRA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin "Kaşıkçı'nın Suudi devlet imkanlarını kullanan Suudi devleti ajanları tarafından öldürüldüğü dışında bir sonuç yok. Dolayısıyla Kaşıkçı'nın öldürülmesi bir devlet cinayeti." dedi.

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM raporunun hazırlanması aşamasında iş birliğine yanaşmadığını vurgulayan Callamard, Suudi yetkililerle birçok kez irtibata geçtiğini, prosedür kapsamında rapor öncesi mektup gönderdiğini ancak bunlara cevap verilmediğini anlattı.

- Yaptırım çağrısı yaptı

Cinayetin sorumlularına karşı harekete geçilmesinin önemine değinen Callamard, "Eğer adım atılmazsa Suudi Arabistan ve diğer devletlere gazeteci cinayetinin ardından bir kızgınlık oluşacağı ancak daha sonra işlerin hızlıca eskiye döneceğine dair mesaj göndermiş oluruz. Bazı devlet liderlerinin göndermek istediği mesaj bu." değerlendirmesini yaptı.

Callamard, sorumlulara karşı yaptırım mekanizmasının da işletilmesi gerektiğini söyledi.

- "G20 hayalkırıklığı oldu"

Japonya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu olarak gösterilen Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamasına ilişkin Callamard, "G20 hayalkırıklığı oldu. Görüşmeler sırasında ne olduğunu bilmiyorum ancak zirve sonundaki aile fotoğrafı çok şey söylüyordu. Donald Trump ve Muhammed Bin Selman'ın tokalaşması bana göre hiç hoş değildi." değerlendirmesini yaptı.