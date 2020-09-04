Londra’da Çevre İsyanı

Yokoluş isyancıları olarak bilinen çevreciler İngiltere’nin başkenti Londra’da Hükümete karşı çeşitli eylemlere başladı. Talepleri, “ya vadedilen çevre kanunu düzenlemelerini yeni yasama yılında gündeme getirirsiniz ya da şehri 10 günlüğüne kapatırız” şeklinde.
1 Eylül’de başlayan eylemlerin 10 gün süreceği açıklandı. Parlamento meydanına odaklanan kalabalık, yeni yasama yılının açılışının üçüncü gününde yine yolları kapattı. Çeşitli uyarılar yayınlayan polis, hazırladığı broşürleri eylemcilere dağıttı. Üzerlerinde kamu düzeni ve polise karşı koymakla ilgili kanun maddeleri yer alan broşürlerde ayrıca, şehirde eylem yapma alanlarının sınırlarını belirleyen harita ve krokilerin olması dikkat çekti. Belirlenen alan dışına taşan eylemlerin kanun dışına çıktığı varsayılacağını ve polisin müdahale hakkı elde edeceğini yazan broşürleri eylemcilere yüzleri koruyucu maskeli güvenlik görevlileri dağıttı. Trafiği keserek, ilgili kanun maddesine uymayan eylemcilerden kimi ikna oldu; kimi olmamakta direnince sonucuna katlanmayı, gözaltına alınmayı seçti.
Daha ilk günden en az 90 eylemci vermek istediği mesaj uğruna gözaltına alınmayı göze aldı. Başbakan Boris Johnson’ın Parlamento’ya geleceği yola yatan grup da aynı sonucu yaşadı.
Gözaltına alma işlemi sırasında, eylemcilerin yürümek yerine kendilerini karga tulumba taşıtması, direnişi uzun sürdürmek adına bir taktik olarak değerlendiriliyor. Böylece, eylemci sayısı artırılıp polisin elindeki sınırlı sayıda personelle, gözaltı işlemlerinin uzatıldığı söyleniyor.
Erişilmek istenen amacı, iklim bilimci Bush Hulesh, “Amacımız acil çevre yasasının gündeme gelmesini sağlamak. Milletvekillerinin bu konuyu dikkate almalarını ve gerekli yasaları geçirmelerini istiyoruz. İklim değişikliği ve çevre felaketlerinin önüne en kısa zamanda geçilmeli” sözleriyle açıkladı.
Amaçları için 10 gün boyunca Londra’da hayatı zorlaştırmayı hedeflediklerini belirten çevreciler, Buckingham Sarayı’nın önünde sessiz eylem, İngiltere Maliye Bakanlığı’nın önünde “Yolsuzluk Karnavalı” İngiltere Merkez Bankası’nın önünde ise “utanç yürüyüşü” adını verdikleri çeşitli eylemler düzenlediler.
Geçen yıl iklim değişikliğiyle birlikte suların yükseleceği mesajını, Oxford caddesinin ortasına tekne koyarak ifade etmeyi deneyen Extinction Rebellion eylemcileri, bu sonbahar da çeşitli sansasyonel planlara hazırlanıyor.
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