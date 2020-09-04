Londra’da Çevre İsyanı

Yokoluş isyancıları olarak bilinen çevreciler İngiltere’nin başkenti Londra’da Hükümete karşı çeşitli eylemlere başladı. Talepleri, “ya vadedilen çevre kanunu düzenlemelerini yeni yasama yılında gündeme getirirsiniz ya da şehri 10 günlüğüne kapatırız” şeklinde.

1 Eylül’de başlayan eylemlerin 10 gün süreceği açıklandı. Parlamento meydanına odaklanan kalabalık, yeni yasama yılının açılışının üçüncü gününde yine yolları kapattı. Çeşitli uyarılar yayınlayan polis, hazırladığı broşürleri eylemcilere dağıttı. Üzerlerinde kamu düzeni ve polise karşı koymakla ilgili kanun maddeleri yer alan broşürlerde ayrıca, şehirde eylem yapma alanlarının sınırlarını belirleyen harita ve krokilerin olması dikkat çekti. Belirlenen alan dışına taşan eylemlerin kanun dışına çıktığı varsayılacağını ve polisin müdahale hakkı elde edeceğini yazan broşürleri eylemcilere yüzleri koruyucu maskeli güvenlik görevlileri dağıttı. Trafiği keserek, ilgili kanun maddesine uymayan eylemcilerden kimi ikna oldu; kimi olmamakta direnince sonucuna katlanmayı, gözaltına alınmayı seçti.