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Londra’da çevrecilerden iklim değişikliği protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 00:00 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi, iklim değişikliğine dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.İngiltere’de binlerce çevreci, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve çevre kirliliğini protesto etmek amacıyla sokaklara döküldü.

İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi, iklim değişikliğine dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.
İngiltere’de binlerce çevreci, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve çevre kirliliğini protesto etmek amacıyla sokaklara döküldü. Başkent Londra’nın en ünlü parklarından Hyde Park’ta başlayan yürüyüş, parlamento binasının önünde son buldu. Yürüyüşe katılan göstericiler, “Bundan 5 yıl veya 10 yıl sonrasını şimdiden görebiliyoruz. Kendi çocuklarımızın ve torunlarımızın ne beklediğini tahmin edebiliyoruz’’ açıklamasını yaptı.
Yürüyüşe arkadaşlarıyla katılan bir kadın, ”İçinde bulunduğumuz durumda ailemin, arkadaşlarımın ve akrabalarımın ellerinden geleni yaptığını görmek mutluluk verici. Bizler içinde yaşadığımız gezegenin kötü bir durumda olmasını istemeyiz” dedi.
Yürüyüşün amacının insanları yaklaşan tehlikeye karşı bilinçlendirmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine vurgu yapmak olduğunu belirten bir gösterici ise, “Yenilebilir enerji kaynakları üzerinde daha fazla durmamız gerekiyor. Yenilenen enerji kaynaklarını daha sık kullanmamız lazım. Aksi bir durumu düşünmek bile istemiyoruz. Geleceğimiz için başka çaremiz olmadığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Göstericiler, yürüyüş sırasında polis tarafından bazı eylemcilerin gözaltına alınmasına parlamento binası önünde pankart açarak tepki gösterdi.

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