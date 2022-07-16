HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Londra'da çocuk felci virüsü görüldü: Çocuk felci nedir ve nasıl yayılır?

Londra'da çocuk felci virüsü görüldü: Çocuk felci nedir ve nasıl yayılır?

16.07.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de sağlık bakanlığı yetkilileri başkent Londra'daki kanalizasyonlardan alınan örneklerde endişe verici oranda çocuk felcine yol açan virüsün tespit edildiğini açıkladı.

Londra'da çocuk felci virüsü görüldü: Çocuk felci nedir ve nasıl yayılır?

İngiltere'de sağlık bakanlığı yetkilileri başkent Londra'daki kanalizasyon şebekesinden alınan örneklerde endişe verici oranda çocuk felcine yol açan virüsün tespit edildiğini açıkladı.

Çocuk felci virüsü nedeniyle kayıt altında herhangi bir vaka bulunmuyor. Buna karşın sağlık yetkilileri alarm durumuna geçti.

Çocuk felci nedir ve nasıl yayılır?

Çocuk felci (polio), virüsü taşıyan bir kişinin dışkısına temas yoluyla ya da öksürük ve hapşırma sırasında dökülen parçacıklarla bulaşan ciddi bir enfeksiyon.

Virüs çoğunlukla beş yaşın altındaki çocukları etkiliyor.

Enfeksiyonun bulaştığı insanların çoğunluğu herhangi bir semptom göstermiyor ancak bazılarında şu şikayetler görülebiliyor:

  • Yüksek ateş
  • Boğaz ağrısı
  • Baş ağrısı
  • Mide ağrısı
  • Kaslarda ağrı
  • Mide bulantısı

Enfeksiyonun görüldüğü kişilerin yüzde biri ile binde biri arasında değişen oranlarda, çocuk felci virüsünün sinir sistemine saldırması sonucunda bacaklara felç inmesi gibi ciddi rahatsızlıklar söz konusu olabiliyor.

Bu tip felç çoğunlukla geçici oluyor ve zamanla hareket etme yetisi geri kazanılabiliyor.

Ancak çocuk felci virüsünün nefes almak için kullanılan kasları etkilemesi durumunda hayati risk taşıyan rahatsızlıklar da görülebiliyor.

Grafik

Çocuk felci aşısı kaç yaşındayken yapılıyor?

İngiltere'de geçmişte damla olarak kullanılan ve hayli etkin olduğu düşünülen çocuk felci aşısı kullanılıyordu. Daha sonra aşı formuna geçildi.

İlk çocuk felci aşısı bir bebeğe sekiz haftalıkken yapılırken, rutin çocukluk aşıları kapsamında 14 yaşına dek dört doz aşı daha uygulanıyor.

Çocuk felcine karşı bağışıklık kazanılması için bu aşıların tümünün olunması gerekiyor.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre, çocuk felci aşısı; difteri, boğmaca, tetanoz, polio (çocuk felci) ve Hib menenjitine karşı koruyan DaBT-IPA-Hib (beşli karma aşı) halinde, bebeklikte 2, 4, 6 aylıkken yapılıyor ve 18 ve 48 aylıkken de pekiştirme aşıları şeklinde uygulanıyor.

Sağlık Bakanlığı aşı takvimi

Çocuklarınızı nasıl koruyabilirsiniz?

Öncelikle çocuklarınızın aşı kartlarına bakarak herhangi bir aşılarının eksik olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor.

Eğer eksik bir aşı söz konusuysa aile hekiminize başvurmanız tavsiye ediliyor.

Sağlık yetkilileri, bebeklere yapılan ilk üç doz aşının çocuk felcine karşı kuvvetli bir koruma sağladığını söylüyor.

Ancak Londra'da ilk üç dozun tamamını yaptıranların oranı yüzde 86. Ülke genelinde ise bu oranın yüzde 92 olduğu belirtiliyor.

2020/21 rakamlarına bakıldığında, Londra'da beş yaşındaki 34 bin çocuğun dördüncü doz çocuk felci aşılarını olmadıkları görülüyor.

Grafik

Çocuk felci dünya genelinde bir sorun mu?

1988 yılından bu yana çocuk felci vakalarının sayısında yüzde 99 oranında bir düşüş yaşandı.

Çocuk felci vakalarının sayısı 1988'de 350 bin iken 2019'da bu sayı 175'e düştü.

Asya dışındaki tüm kıtaların çocuk felcinden temizlendiği açıklandı.

İngiltere'de çocuk felci vakası en son 1984 yılında görüldü.

Virüse halen Afganistan ve Pakistan gibi aşının herkese ulaştırılmasının mümkün olmadığı ülkelerde rastlanıyor.

Aşı olan bir çocuk

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 2020 yılında dünya genelinde bebeklerin yüzde 83'üne çocuk felci aşısının ilk üç dozu yapılmış durumda.

Son on yılda dünya genelinde ağızdan damla olarak verilen çocuk felci aşısından 10 milyar doz tatbik edildi.

Aynı dönemde damla aşı uygulaması olmasaydı 6,5 milyonu aşkın çocuk polyovirüs nedeniyle felç olabilirdi.

Çocuk felci neden geri döndü?

İngiltere'de her yıl kanalizasyonlardan toplanan örneklerde çok düşük sayıda çocuk felci virüsü tespit ediliyordu.

Ancak şimdi ilk kez birkaç ay zarfında defalarca genetik bağlantılı virüslere rastlandı.

Londra'da tespit edilen çocuk felci virüsünün muhtemelen yakın geçmişte çocuk felci aşısı yaptırmış birinden yayıldığı sanılıyor.

Ancak hastanelerde herhangi bir vaka kaydı bulunmuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutfağınıza bile sokmayın! Fazla kilo ve diyabete yol açıyorMutfağınıza bile sokmayın! Fazla kilo ve diyabete yol açıyor
Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti… Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti…
Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!
Anahtar Kelimeler:
Londra
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gurbetçiler altına yöneldi! Çeyrek...

Gurbetçiler altına yöneldi! Çeyrek...

Trafikte yumrukla saldırdığı adam güreşçi çıktı! Tek hareketle bayılttı, hayati tehlikesi var

Trafikte yumrukla saldırdığı adam güreşçi çıktı! Tek hareketle bayılttı, hayati tehlikesi var

Benzine indirim geliyor! Motorin ise…

Benzine indirim geliyor! Motorin ise…

Dünyanın gündemine oturacak kare! Prens, prensi burnundan öptü

Dünyanın gündemine oturacak kare! Prens, prensi burnundan öptü

3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı: 2 uzman çavuş kardeş, olay sonrasında teslim oldu

3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı: 2 uzman çavuş kardeş, olay sonrasında teslim oldu

Alkollü kaymakam kazaya karıştı! 1 ölü...

Alkollü kaymakam kazaya karıştı! 1 ölü...

İlginizi Çekebilir

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı! Kilidi açmak için...

Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı! Kilidi açmak için...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.