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Londra’da elektrik kesildi, metro ve tren seferleri durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 20:58 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’nın büyük bir kısmında elektriklerin kesildiği öğrenildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın büyük bir kısmında elektriklerin kesildiği öğrenildi. Elektrik kesintisi nedeniyle metro ve tren seferleri iptal edildi. Elektrik arızasından dolayı yolcular karanlıkta kaldı.

Londra’nın büyük bir kısmına elektrik akışının sağlanamadığı öğrenilirken UK Power Network’ten konuya ilişkin açıklama geldi. Elektrik şirketi bu kesintinin bir diğer şirket National Grid’in sisteminde yaşanan bir problemden dolayı meydana geldiğini duyurdu. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Londra ve Güney Doğu’nun büyük bir kısmının elektrik kesintisinden etkilendiğinin farkındayız. Tüketicileri etkileyen bu durumun National Grid’ın yaşadığı bir problemden kaynaklandığına inanıyoruz. Bireysel twitlere şuanda cevap veremeyebiliriz. Lütfen güncellemeler için takipte kalın” ifadelerine yer verildi.

Metro ve tren seferleri de durdu
Londra Ulaştırma Kurumu, başkent Londra’daki trafik ışıklarının da durumdan etkilediğini açıkladı. Kurum, Londra halkını yolları kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kurum ayrıca, Thameslink, Southern ve Gatwick Express trenlerinin aynı zamanda Victoria Hattı ve Londra Metrosu’nun seferlerinin iptal olduğunu belirtti. Elektrik arızasından dolayı kaynaklanan sıkıntıyla birlikte karanlıkta kalan yolculardan bazıları Victoria hattında karanlık anların fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

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