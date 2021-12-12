Londra’da Eminönü Tadı: Balık Ekmek

Son yıllarda İngiltere’ye Türkiye’den göç edenlerin sayısındaki artış özellikle başkent Londra’ya, yeni gelen göçmenlerin Türkiye’deyken sevdiği yiyeceklerin, içeceklerin de taşınmasına neden oldu. Eminönü’nün ünlü balık ekmeği artık Londra kanallarında.

Bir balık avcısından satın aldığı eski tekneyi donatarak bir ‘deniz ürünleri mutfağı’na dönüştüren Ali Mando 20 yıldır yaşadığı Londra’da ağırlıklı olarak çalıştığı yeme içme sektörüne bu kez bu projeyle devam etme kararı almış. Bir kaç aylık denemede sokak lezzetlerine ilgiden payını aldığını düşünen Mando, “Londra’da su üstünde iş yapan ilk Türk” olmakla övündü ve yeni nesil göçmenler kadar İngilizler’in de dikkatini çekmeyi başardığını söyledi.

Londra’nın endüstri taşımacılığında yüzyıllardır hizmet veren kanallarında şimdilerde eve dönüştürülen teknelerle süren hayata; odun, kömür, tüp gibi gereksinimleri karşılayan teknelerin yanı sıra; restoran bar gibi işletilen tekneler de katılmıştı. Hatta üzerine sahne kurup, yanaştıkları kanal kıyısı mekanlarda canlı konser veren müzik grupları da kanala ses getirdi. Şimdi ise Londra, İstanbul’la simgeleşmiş bir başka deneyime sahne oluyor.

Londra’nın kanallarında her ay iki mekan değiştirerek ilerleyen balıkçı teknesinin, çektiği yüksek ilgiden söz eden Ali Mando, daha çok tekneyle Londra’nın kanallarına çoğalmaya hazırlandığını belirtti.

Kendine ait, dünyada adından söz edilen tek yemek ‘fish and chips’ yani mezgit pane ve kızarmış patates olan İngiltere, aynı zamanda, dünya lezzetlerinin de buluşma ülkesi.

Özellikle başkentte şeflerin hünerlerini sergilediği yerler, pahalı restoranlardan ziyade bunlar gibi sokaklarda kurulan seyyar mutfaklar. Uzak Doğu mutfağı, becerikli kasapların el yapımı sosisleri, organik ya da vejeteryan meraklılarının en rağbet ettiği mekanlar ülke ekonomisinde de en çok desteklenen küçük işletmeler.

Ali Mando “bırakın yemeyi sadece fotoğraf çektirmek için durup bize soru soranların sayısı bile bu işin ne kadar ümit verdiğine ilişkin bir kanıt” dedi de Londra’nın sokak yemeklerinin, Eminönü balık ekmeğiyle çeşitlerine çeşit kattığına dair iddiasını tekrarladı.

