HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Londra’da Eminönü Tadı: Balık Ekmek

Londra’da Eminönü Tadı: Balık Ekmek

12.12.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda İngiltere’ye Türkiye’den göç edenlerin sayısındaki artış özellikle başkent Londra’ya, yeni gelen göçmenlerin Türkiye’deyken sevdiği yiyeceklerin, içeceklerin de taşınmasına neden oldu. Eminönü’nün ünlü balık ekmeği artık Londra kanallarında

Son yıllarda İngiltere’ye Türkiye’den göç edenlerin sayısındaki artış özellikle başkent Londra’ya, yeni gelen göçmenlerin Türkiye’deyken sevdiği yiyeceklerin, içeceklerin de taşınmasına neden oldu. Eminönü’nün ünlü balık ekmeği artık Londra kanallarında.

Bir balık avcısından satın aldığı eski tekneyi donatarak bir ‘deniz ürünleri mutfağı’na dönüştüren Ali Mando 20 yıldır yaşadığı Londra’da ağırlıklı olarak çalıştığı yeme içme sektörüne bu kez bu projeyle devam etme kararı almış. Bir kaç aylık denemede sokak lezzetlerine ilgiden payını aldığını düşünen Mando, “Londra’da su üstünde iş yapan ilk Türk” olmakla övündü ve yeni nesil göçmenler kadar İngilizler’in de dikkatini çekmeyi başardığını söyledi.

Londra’nın endüstri taşımacılığında yüzyıllardır hizmet veren kanallarında şimdilerde eve dönüştürülen teknelerle süren hayata; odun, kömür, tüp gibi gereksinimleri karşılayan teknelerin yanı sıra; restoran bar gibi işletilen tekneler de katılmıştı. Hatta üzerine sahne kurup, yanaştıkları kanal kıyısı mekanlarda canlı konser veren müzik grupları da kanala ses getirdi. Şimdi ise Londra, İstanbul’la simgeleşmiş bir başka deneyime sahne oluyor.

Londra’nın kanallarında her ay iki mekan değiştirerek ilerleyen balıkçı teknesinin, çektiği yüksek ilgiden söz eden Ali Mando, daha çok tekneyle Londra’nın kanallarına çoğalmaya hazırlandığını belirtti.

Kendine ait, dünyada adından söz edilen tek yemek ‘fish and chips’ yani mezgit pane ve kızarmış patates olan İngiltere, aynı zamanda, dünya lezzetlerinin de buluşma ülkesi.

Özellikle başkentte şeflerin hünerlerini sergilediği yerler, pahalı restoranlardan ziyade bunlar gibi sokaklarda kurulan seyyar mutfaklar. Uzak Doğu mutfağı, becerikli kasapların el yapımı sosisleri, organik ya da vejeteryan meraklılarının en rağbet ettiği mekanlar ülke ekonomisinde de en çok desteklenen küçük işletmeler.

Ali Mando “bırakın yemeyi sadece fotoğraf çektirmek için durup bize soru soranların sayısı bile bu işin ne kadar ümit verdiğine ilişkin bir kanıt” dedi de Londra’nın sokak yemeklerinin, Eminönü balık ekmeğiyle çeşitlerine çeşit kattığına dair iddiasını tekrarladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gören hayran kaldı! İşte en iyisi... Gören hayran kaldı! İşte en iyisi...
PARTNER Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor
Tedirgin eden Omicron gelişmesi! Alarm seviyesi yükseltildiTedirgin eden Omicron gelişmesi! Alarm seviyesi yükseltildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı! İşte satış kısıtlaması olan ürünler

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı! İşte satış kısıtlaması olan ürünler

Merakla beklenen Survivor 2022 kadrosu belli oldu! Acun açıkladı

Merakla beklenen Survivor 2022 kadrosu belli oldu! Acun açıkladı

DİSK'ten asgari ücret mitingi: 5200 lira talep edildi

DİSK'ten asgari ücret mitingi: 5200 lira talep edildi

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Yüzüne asit atmıştı! Şikayetini geri çekti ve evlendi

Yüzüne asit atmıştı! Şikayetini geri çekti ve evlendi

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

Cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Ormanlık alanda yarı çıplak halde yakalanan adamın ifadesi 'pes' dedirtti

Ormanlık alanda yarı çıplak halde yakalanan adamın ifadesi 'pes' dedirtti

Erdoğan duyurdu: Yeni düzenleme geliyor! Cezası artacak

Erdoğan duyurdu: Yeni düzenleme geliyor! Cezası artacak

İmamoğlu'ndan Soylu'nun iddialarına sert yanıt

İmamoğlu'ndan Soylu'nun iddialarına sert yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.