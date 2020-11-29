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  4. Londra'da Fransa'daki Polis Şiddeti Protestosuna Destek

Londra'da Fransa'daki Polis Şiddeti Protestosuna Destek

29.11.2020 18:45 | Son Güncelleme:
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İngiltere’deki eylemciler Fransa’daki eylemlere destek için Londra’da Trafalgar Meydanında toplandı

İngiltere’deki eylemciler Fransa’daki eylemlere destek için Londra’da Trafalgar Meydanında toplandı.

Ellerinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u ve meclisin alt kanadında onaylanan küresel güvenlik yasa tasarısını hedef alan pankartlar vardı.

Protestoda yeni yasa tasarısında polisin görüntülenmesi ve görüntülerin yayınlanmasını ceza kapsamına alan maddeler hedef alındı.

Pankartlardan birinin üzerindeki “Madem polis şiddeti yok, o zaman görüntülenmesine neden karşısınız” sorusu dikkat çekti.

Protestocular “Sizi görüntüleyeceğiz” pankartı eşliğinde ellerindeki cep telefonlarını havaya kaldırdılar.

Fransa’daki polis şiddetine karşı İngilizce ve Fransızca sloganlar atan yaklaşık 50 kişilik grubun sosyal mesafe kurallarına uyma çabaları ve maskeli olmaları dikkat çekti.

Polisin yakından izlediği ancak küçük uyarılar dışında müdahale etmediği eylem bir saat sonra olaysız dağıldı.

Cumartesi Fransa’nın 70 kentinde yapılan eylemlerde yer yer şiddet olayları yaşanmış, olaylarda 47 polisin yaralandığı açıklanmıştı.

Protestolara neden olan söz konusu güvenlik yasa tasarısı Ocak ayında Senato’da oylanacak.

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